Motos mais vendidas no Brasil até julho de 2025

Até o dia 26 de julho, a Honda CG 160 continua no topo com seu título de moto mais vendida do Brasil. Foram impressionantes 36.802 unidades emplacadas só no mês de julho, um crescimento de 13% em relação a junho, segundo a Fenabrave. E se você pensava que esse sucesso era só uma fase, a CG 160 já acumula 261.552 vendas em 2025. Incrível, não?

Logo atrás, temos a Honda Biz, que vendeu 19.277 unidades. O crescimento dela foi mais modesto, apenas 0,4% comparado ao mês anterior. Já a Honda NXR 160 Bros teve um desempenho notável, fechando o mês com 16.368 motos vendidas, um ótimo salto de 16%. Quase na mesma linha, a Honda Pop 110i ficou em quarto lugar com 16.027 emplacamentos.

Um destaque do mês foi a Sport 110i, oferecida pela empresa Mottu, que conquistou 7.762 unidades vendidas. Fechando o top 6, temos a Yamaha YBR 150, que registrou 6.246 motos em julho — um crescimento de 33% em comparação com junho. E não podemos esquecer que, em termos acumulativos, essa belezinha já somou 35.909 unidades neste ano.

Na sétima posição, a Honda CB 300F brilhou com 4.833 unidades, também mostrando um crescimento forte de 25% em relação ao mês passado. Logo depois, a Honda PCX 160 aparece em oitavo lugar com 4.063 emplacamentos. A Yamaha Fazer 250 e a Shineray XY 125 completam a lista, vendendo 3.443 e 3.226 unidades, respectivamente.

Vamos dar uma olhada mais de perto no ranking das motos mais vendidas em julho de 2025 e conferir como as preferências dos brasileiros estão mudando:

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 36.802 2º Honda Biz 19.277 3º Honda NXR 160 Bros 16.368 4º Honda Pop 110i 16.027 5º Sport 110i 7.762 6º Yamaha YBR 150 6.246 7º Honda CB 300F 4.833 8º Honda PCX 160 4.063 9º Yamaha Fazer 250 3.443 10º Shineray XY 125 3.226

Esses números mostram bastante sobre o que o público está gostando, e quem dirige bastante por aí sabe como é importante ter uma moto confiável e econômica. Com certeza, essas informações ajudam na hora de escolher a próxima máquina para pegar a estrada!