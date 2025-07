Carros mais vendidos até 26 de julho de 2025 – Fipe Carros

Até 25 de julho, a Fiat Strada segue na ponta como o veículo mais vendido do Brasil. Este mês, foram nada menos que 10.596 unidades comercializadas, um crescimento de 12% em relação a junho. No acumulado deste ano, a picape já soma 73.293 emplacamentos. Os preços variam de R$ 111.900 a R$ 146.990, dependendo da configuração e opcionais.

Falando em vendas, o Volkswagen Polo conseguiu chamar bastante a atenção e garantiu a segunda posição. Ele emplacou 10.417 unidades no mesmo período, com 920 delas só no dia 25. O programa “Carro Sustentável”, que zerou o IPI, ajudou a baixar o seu preço inicial para R$ 84.445, tornando-o ainda mais atraente.

O que rola entre os SUVs?

No segmento dos SUVs, o Volkswagen T-Cross se destacou, conquistando a liderança com 7.441 carros vendidos. O bom desempenho fez ele passar o Hyundai Creta, que também esteve bem, com um aumento de 16% em relação ao mês anterior, totalizando 6.168 unidades emplacadas, o que assegurou o quarto lugar no ranking geral.

Já o Fiat Argo se posicionou em terceiro lugar, vendendo 7.534 unidades, com destaque para as 1.218 unidades que saíram somente no dia 23 de julho. Para quem esperava ver mais do Fiat Mobi, ele foi uma baita surpresa, saindo da 19ª colocação e subindo para o quinto lugar, com 6.195 vendas. E não podemos esquecer do Chevrolet Onix, que também se destacou, ficando em sétimo com 5.645 unidades vendidas.

O ranking que não para de mudar

Logo atrás está o Toyota Corolla Cross, que, com uma nova versão XR voltada para o público PcD, emplacou 5.243 unidades. A Volkswagen Saveiro também aparece forte, vendendo 5.009 veículos até agora. Para os fãs de picapes médias, a Toyota Hilux continua tranquila na liderança, com 4.414 unidades vendidas.

Entre os sedãs, o Volkswagen Virtus é o que está na frente, com 3.094 unidades até agora, superando o Toyota Corolla, que totalizou 2.565 emplacamentos. O surgimento do GWM Haval H6 também é algo a se notar, já que ele aparece com 2.491 unidades registradas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 10.596 2 Volkswagen Polo 10.417 3 Fiat Argo 7.534 4 Volkswagen T-Cross 7.441 5 Fiat Mobi 6.195 6 Hyundai Creta 6.168 7 Chevrolet Onix 5.645 8 Toyota Corolla Cross 5.243 9 Volkswagen Saveiro 5.009 10 Nissan Kicks 4.847 11 Fiat Fastback 4.714 12 Volkswagen Nivus 4.519 13 Toyota Hilux 4.414 14 Chevrolet Tracker 4.198 15 Hyundai HB20 4.137 16 Fiat Pulse 3.827 17 Jeep Compass 3.647 18 Fiat Toro 3.329 19 Honda HR-V 3.098 20 Volkswagen Virtus 3.094 21 Caoa Chery Tiggo 7 2.922 22 Jeep Renegade 2.725 23 Toyota Corolla 2.565 24 GWM Haval H6 2.491 25 Ford Ranger 2.436 26 Chevrolet S10 2.038

Esses dados foram compilados pela Fipe Carros, com informações da Fenabrave. É interessante como esses números refletem as preferências dos motoristas brasileiros, não é? Cada escolha diz um pouco sobre nosso jeito de dirigir e curtir a estrada.