Nissan Frontier XE tem desconto de R$ 33.300 para CNPJ

A Nissan está com uma promoção imperdível para quem tem CNPJ. A picape Frontier XE está disponível como zero quilômetro com pintura sólida, em uma oferta que vai de 3 de julho a 5 de agosto de 2025. Essa é uma chance incrível para empresas e produtores rurais adquirirem um grande aliado para o trabalho.

Essa condição é exclusiva para vendas diretas, e é importante conferir se a sua empresa atende aos critérios do programa. Mas fique esperto, porque somente 50 unidades estão disponíveis nessa oferta especial, e o preço pode variar de acordo com a região. Para garantir mais informações, o ideal é entrar em contato com uma concessionária Nissan local.

Agora, vamos ao que interessa: o preço. O modelo XE AT 4×4 normalmente custa R$ 287.290,00, mas para quem está dentro das regras, o valor cai para R$ 253.990,00. Ou seja, uma economia de R$ 33.300,00! E, sim, a Nissan confirmou que esses preços estão corretos.

Em termos de vendas, a Frontier ainda está competindo com feras do segmento. Em junho, foram apenas 313 unidades vendidas, enquanto a liderada Toyota Hilux vendeu 4.576. É uma arena acirrada, e a. Ford Ranger também está firme no sentido de que vendeu 2.961 unidades no mesmo período.

Por dentro, a Nissan Frontier XE é trabalhada com um motor 2.3L Bi-Turbo Diesel, oferecendo potência de 190 cv e torque de 45,9 kgf.m. Isso garante que você tenha força na hora de enfrentar aquele trecho mais complicado. E, se você dirige em estradas ou áreas rurais, sabe bem da importância de um motor potente.

As medidas da Frontier são respeitáveis: 5.260 mm de comprimento, 1.850 mm de largura e 1.830 mm de altura, com uma distância do solo de 249 mm. Ela pode carregar até 1.005 kg, o que é ideal para quem precisa transportar materiais ou equipamentos.

A picape ainda vem equipada com uma central multimídia de 8”, que funciona com Android Auto e Apple CarPlay, além de oferecer 6 airbags — segurança sempre em primeiro lugar. O visual não fica atrás, com faróis de LED e um painel de instrumentos colorido de 7”.

E quem não adora um conforto extra? A Frontier conta com ar-condicionado digital Dual Zone, banco do motorista com ajustes elétricos, câmera de ré e até sensor de chuva. Isso tudo para te dar uma experiência de condução bem mais confortável e segura.

Nissan Frontier XE para CNPJ em julho de 2025: