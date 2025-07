Mercedes-AMG GT4 EV terá 1.341 cv e chega em 2026

A Mercedes-AMG está prestes a lançar seu conceito mais audacioso: o AMG GT XX, uma verdadeira prévia do futuro GT4 EV. Esse carro será o primeiro hipercarro elétrico de quatro portas da marca e deve chegar ao mercado em 2026. Se você curte velocidade e tecnologia, prepare-se, porque vêm coisas impressionantes por aí.

Este novo modelo não vai mesclar motor a combustão com elétrico como seu antecessor, o AMG GT 4-Door híbrido. Não, ele será 100% elétrico, prometendo nada menos que 1.341 cv. Para quem já andou em um carro que entrega essa potência, sabe o que significa: adrenalina pura. E o alvo da Mercedes? Ninguém menos que o famoso Porsche Taycan.

Conhecendo a nova plataforma elétrica

Para dar vida a essa máquina, a Mercedes-AMG desenvolveu a nova plataforma AMG.EA. Ela é feita sob medida para esportivos, utilizando tecnologia de 800 volts. Isso não só garante um carregamento ultrarrápido, mas também dará origem a outros carros elétricos da marca. Imagine um crossover com três motores no futuro!

As baterias desse hipercarro foram inspiradas no mundo da Fórmula 1 e terão capacidade superior a 100 kWh. E olha só: elas contam com um sistema de resfriamento individual para manter o desempenho lá em cima. A promessa é de recarregar cerca de 400 km em apenas cinco minutos, e a autonomia deve girar em torno de 724 km. Para quem pega estrada, isso é música para os ouvidos.

Desempenho de outro nível

O GT XX impressiona com seus três motores elétricos compactos – um na frente e dois atrás, todos elaborados pela britânica Yasa. Juntos, eles entregam poderio máximo, mas para quem não tem tantas pressas, uma versão “mais suave” com 945 cv também estará disponível.

Com essa configuração, a AMG promete uma aceleração de 0 a 96 km/h em menos de 2 segundos. É de deixar qualquer um grudado no banco! E se você é daqueles que não abre mão do som de um verdadeiro esportivo, vai adorar saber que o carro terá alto-falantes externos que imitam o ronco de um motor V8. E até as trocas de marcha terão um toque virtual!

Design e estilo que chamam atenção

Esteticamente, o GT XX é ousado e agressivo. O design mistura linhas de cupê com quatro portas e um teto baixo, tudo pensado para aerodinâmica e estilo. Na frente, a grade ativa se ajusta à necessidade de ar, enquanto os faróis em LED com três pontos dão um toque moderno. As maçanetas embutidas? Um detalhe que só mostra como a AMG se preocupa com cada aspecto.

Se você parar para olhar a traseira, as lanternas redondas lembram levemente um Ferrari 812. E não podemos esquecer do aerofólio ativo que promete melhorar ainda mais a dinâmica do carro.

Interior focado na experiência do motorista

Dentro do carro, a versão que vai para as ruas será um pouco mais simples que o conceito visualizado. Espera-se um painel digital voltado totalmente para o motorista, com uma tela multimídia grande e materiais sustentáveis, como o novo revestimento LABFIBER, feito a partir de pneus reciclados.

Alguns detalhes futuristas, como o volante em formato de manche, podem ser deixados de lado. Porém, os comandos sensíveis ao toque e aquele acabamento esportivo que a gente adora da AMG vão continuar lá, mostrando que a essência da marca se mantém.

E essa belezura? A estreia está programada para este ano, com vendas a partir de 2026. O preço? Esperamos algo em torno de US$ 200 mil. O AMG GT4 EV não vai só competir com o Taycan, mas também com o Lucid Air, Tesla Model S, Lotus Emeya, Polestar 5, Audi RS e-tron GT, BMW i5 M60 e até o chinês Xiaomi SU7 Ultra. As apostas estão altas e nós, apreciadores de velocidade e inovação, estamos ansiosos para ver isso em ação.