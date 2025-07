C3 Aircross Feel T200 custa menos que Pulse com desconto de R$ 18,9 mil

O Citroën C3 Aircross na versão Feel T200 está fazendo barulho em julho, especialmente para quem pode aproveitar as vendas diretas voltadas ao público PcD. Se você está em busca de um carro espaçoso para a família, esse modelo é uma excelente opção, oferecendo espaço para até sete ocupantes e, na compra sob essa condição, com isenção total de IPI e bônus de fábrica.

Na tabela, o preço da versão Feel T200 CVT de 7 lugares é de R$ 122.400 para pessoa física. Mas a mágica acontece para quem se enquadra nas regras do benefício PcD, pois esse valor despenca para R$ 103.482 — uma economia de R$ 18.918! Vale comentar que a Citroën alerta que esses preços podem variar dependendo da região do Brasil.

Além desse super desconto, as concessionárias Citroën estão oferecendo um suporte completo para o público PcD. Isso inclui ajuda na parte burocrática, informações sobre prazos de entrega e até opções de financiamento exclusivas. Fica a dica: quem tem um pouco mais de tempo para pesquisar pode, sim, conseguir um bom negócio.

Falando em preço, para ter uma noção, o Fiat Pulse 2026 começa em R$ 98.990 na versão mais simples, a Drive manual, indo até R$ 157.990 na versão mais esportiva, a Abarth Turbo 270 com câmbio automático. Porém, o Pulse é menor e acomoda menos passageiros que o C3 Aircross. Enquanto o C3 Aircross se destaca com seus sete lugares e um motor turbo, o Pulse, nas suas versões mais básicas, conta com motor aspirado.

Quando entramos em detalhes sobre o Citroën C3 Aircross Feel Pack Turbo, você vai notar a presença do motor 1.0 turbo da Stellantis, que entrega 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, sempre acompanhado do câmbio automático de sete marchas. Esse conjunto promete entregar um desempenho que, com certeza, vai alegrar quem adora acelerações suaves e precisas.

No campo das vendas, a Chevrolet Spin liderou junho de 2025, com 1.975 unidades emplacadas, superando as 636 unidades do C3 Aircross. E se você olhar para outros SUVs de sete lugares, como o Jeep Commander e a Toyota SW4, vai perceber que o C3 Aircross ainda tem muito espaço a explorar.

O Citroën C3 Aircross Feel T200 não decepciona quando o assunto é segurança e conforto. Equipado com dois airbags frontais, um painel estiloso com acabamento cinza, e um sistema de som com seis alto-falantes, ele garante uma boa experiência na estrada. Já o ar-condicionado manual e os bancos de tecido trazem um toque de conforto para viagens mais longas.

Para quem dirige muito por aí, o sistema de trancamento automático das portas e o monitoramento de pressão dos pneus são detalhes que fazem a diferença no dia a dia. E você ainda conta com vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one touch — super prático, não é? Ah, e se você leva crianças, vai adorar o Isofix e o Top Tether para cadeirinhas infantis!

Em resumo, o Citroën C3 Aircross oferece uma boa mistura de espaço, conforto, e tecnologia em um pacote acessível para quem se encaixa nas regras do PcD. Se você está de olho em um carro familiar, vale a pena considerar essa opção, especialmente com os descontos que estão rolando por aí!