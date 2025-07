Chevrolet Spin tem desconto de R$ 17 mil para PcD

Durante o mês de julho, a Chevrolet decidiu dar um empurrãozinho nas vendas da Spin 1.8 automática, na versão para 5 lugares, especialmente para pessoas com deficiência (PcD). Esse modelo é perfeito para quem precisa de espaço, já que tem um porta-malas generoso de 710 litros. E o melhor de tudo: com o preço abaixo de R$ 120 mil, a galera que se encaixa na categoria PcD pode aproveitar isenções de IPI integral e ICMS proporcional, tudo alinhado à legislação.

Para a galera em geral, a Spin tem um preço de R$ 119.900. Porém, quem tem direito às isenções pode levá-la por R$ 102.900. Sim, você leu certo! Isso dá uma diferença de R$ 17 mil. A Chevrolet confirmou que esses valores são reais, mas pode variar dependendo da sua região. Então, a dica é correr até uma concessionária autorizada com a documentação necessária e iniciar o processo.

Comparativo com o Volkswagen Tera

Quando a gente coloca a Spin ao lado do novo Volkswagen Tera, dá pra ver como ela brilha em questão de espaço interno. O Tera, que tem 4,15 metros de comprimento, é menor e vem com um porta-malas de apenas 350 litros, que é praticamente a metade do da Spin.

Os preços do Tera variam de R$ 99.990 na versão manual a R$ 139.990 na versão High automática. É verdade que o Tera é mais moderninho e cheio de tecnologia, mas, se seu foco é espaço, especialmente para quem está pensando no programa PcD, a Spin se mostra como uma opção mais prática e econômica.

A Spin 1.8: O que ela oferece?

A Chevrolet Spin 1.8 AT para 5 lugares vem com rodas de aço aro 15″ e bancos de tecido na cor preta “Jet Black”. Essa belezura ainda tem Wi-Fi a bordo, que conecta até 7 dispositivos, 6 airbags, assistente de partida em aclive e controles eletrônicos de estabilidade e tração. Não podemos esquecer do sistema de fixação para crianças, que é essencial.

O painel digital possui uma tela configurável de 8″. Ah, e ela ainda vem com um pneu sobressalente aro 16″, ar-condicionado, coluna de direção ajustável, um banco corrediço na segunda fileira e volante de três raios.

O sistema multimídia Chevrolet MyLink traz uma tela de 11″, com integração para Android Auto e Apple CarPlay, além do rádio AM/FM e uma função de streaming de áudio. É muito fácil colocar suas músicas favoritas para tocar enquanto aproveita a estrada com a família ou os amigos.

Performance nas Vendas

Em junho de 2025, a Chevrolet Spin deu um show nas vendas, emplacando 1.975 unidades, segundo dados da Fenabrave. Essa performance superou o Citroën C3 Aircross, que vendeu 636 unidades. Entre os SUVs de sete lugares, o Jeep Commander emplacou 1.194 unidades, e a Toyota SW4 registrou 1.343 vendas no mesmo período.

Chevrolet Spin para PcD em julho de 2025:

Configurações Preços de tabela Preços para PcD Descontos 1.8 AT 5 lugares R$ 119.900,00 R$ 102.900,00 R$ 17.000,00

Então, se você tá de olho em um carro que une espaço e tecnologia a um preço camarada, a Spin pode ser a solução perfeita.