Faw Audi inicia pré-venda do Q6L e-tron na China

Os primeiros test drives dos novos SUVs elétricos da Audi já estão rolando pela China. Isso tudo faz parte da contagem regressiva para o tão aguardado lançamento da linha Q6L e-tron, que vai acontecer em agosto. Imagina só, poder sentir na pele essa experiência eletrizante!

Esses modelos são resultado da parceria entre a Audi e o grupo chinês FAW. E a diversão vai ser em dose dupla, já que teremos duas versões: o Q6L e-tron convencional e o Q6L Sportback e-tron. Qual dos dois você escolheria?

As pré-vendas começaram no dia 26 de julho, e os preços não estão tímidos. Eles variam entre 353 mil e 403 mil yuans, que dá algo em torno de 49 a 56 mil dólares. Um investimento, mas que promete um ótimo retorno em tecnologia e conforto. A Audi e outras montadoras, como a Mitsubishi, estão se adaptando rapidamente às mudanças do mercado chinês, sempre em evolução.

Se você ficou curioso sobre os preços, a versão Long Range do Q6L e-tron sai por 353 mil yuans. Já a Pioneer Edition, que traz um pacote ainda mais interessante, custa 383 mil. No lado do Sportback, a versão Long Range começa em 373 mil yuans e a Pioneer Edition vai até 403 mil. Com tanta opção, é normal ficar na dúvida, né?

As versões mais caras vêm de série com o sistema de condução inteligente Qiankun, criado pela Huawei especialmente para a Audi. É algo bem focado em trazer tecnologia de ponta para a direção. E o que dizer do MG4 EV 2025? Ele também está ganhando destaque por lá, mostrando que a eletricidade está conquistando cada vez mais espaço.

Para quem não sabe, toda a linha Q6L e-tron é construída sobre a plataforma Premium Platform Electric (PPE). Essa estrutura foi desenvolvida com tecnologia da Volkswagen e Porsche, direcionada para oferecer uma experiência de dirigir premium em veículos elétricos. Olha, quem gosta de inovação e conforto vai adorar o resultado!

Então, se você é apaixonado por carros, é difícil não se empolgar com tudo isso. Esses SUVs elétricos prometem criar uma nova referência no segmento e têm tudo para deixar os motoristas com um sorriso de orelha a orelha.