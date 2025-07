Bateria de madeira para veículos elétricos oferece mais segurança

Pesquisadores da Universidade Técnica de Graz, na Áustria, estão explorando um caminho interessante e sustentável para as baterias de carros elétricos. Eles estão testando um novo tipo de invólucro feito com madeira. Essa abordagem busca diminuir o uso de materiais menos ecológicos sem comprometer a segurança dos veículos.

Nos testes de colisão, essas estruturas híbridas batizadas de Bio!Lib mostraram resultados empolgantes. A combinação de madeira e aço se saiu muito bem, quase atingindo a mesma resistência do alumínio usado em modelos como o Tesla Model S. A madeira, com sua porosidade, conseguiu absorver uma boa parte do impacto. Isso é algo que faz pensar: você já imaginou como um material que normalmente encontramos na natureza poderia estar dentro do seu carro?

Entre os tipos de madeira usados, as versões de bétula e álamo se destacaram. Elas conseguiram absorver até 98% mais energia do que o alumínio comum e 76% mais em comparação ao alumínio resistente. Essa resistência adicional tem sido legalmente testada em modelos como o Ford Mustang Mach-E, que já demonstra a durabilidade dessa nova tecnologia.

Mas as inovações não param por aí. O uso de cortiça também foi incorporado, trazendo mais uma camada de proteção. Essa adição é interessante, já que nos testes, a temperatura do lado oposto ao calor ficou 100°C mais baixa do que em uma estrutura tradicional. O pesquisador Florian Feist explica que a cortiça forma uma camada carbonizada que ajuda a isolar o calor. Quem já ficou preso no trânsito com o carro aquecendo pode entender a importância disso, não é?

Atualmente, a maioria dos invólucros de bateria usa alumínio, um material que demanda bastante energia para sua produção. O que os pesquisadores estão propondo é um núcleo de madeira — seja de bétula, álamo ou até paulownia — revestido com um aço leve. Essa mudança é uma jogada inteligente para reduzir o impacto ambiental. Para você que adora novidades no setor automotivo, vale lembrar que marcas como IM Motors e Xpeng também estão investindo em inovações para os veículos elétricos.

Com o aumento na popularidade dos carros elétricos, a busca por soluções que combinem sustentabilidade e segurança fica cada vez mais relevante. Os estudos demonstram que usar materiais mais ecológicos, como madeira e cortiça, pode ajudar a deixar esses veículos ainda mais limpos e seguros. É um futuro que se desenha promissor, mostrando que dá para inovar e cuidar do nosso planeta ao mesmo tempo.