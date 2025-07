Lamborghini realiza recall de 27 superesportivos híbridos Revuelto

A Lamborghini está convocando 27 unidades do seu superesportivo híbrido Revuelto para um recall. O motivo? Um pequeno defeito nas portas que se abrem para cima, no icônico estilo “Lambo”. O problema acontece quando o sistema que mantém as portas abertas falha. Em alguns casos, elas podem cair de repente, o que é uma preocupação para quem estiver por perto.

Esse imprevisto foi identificado durante a fase de testes, quando um pino que segura a porta se soltou. E, por mais que pareça um detalhe simples, esse pino é fundamental. Ele faz a conexão com a base do mecanismo de abertura e é responsável por estabilizar toda a estrutura quando a porta está levantada.

A marca destacou que, se esse pino não estiver bem fixado, a porta pode descer sozinha, devido ao peso. Claro que isso pode causar acidentes. Até agora, felizmente, não há relatos de feridos ou danos relacionados a essa falha.

Para resolver a questão, os concessionários farão uma revisão em todos os carros afetados. Se o pino estiver solto, ele será ajustado ou substituído por uma peça nova. Esse recall da Lamborghini se soma a outros anúncios recentes no setor automotivo, como o da Jeep, que chamou mais de 121 mil Grand Cherokee devido a problemas com os apoios de cabeça.

A rede de assistência da Lamborghini foi informada sobre o recall desde o dia 21 de julho. Vale lembrar que alguns carros podem ter sido consertados antes mesmo do aviso oficial aos proprietários, que receberão a notificação entre 6 e 11 de setembro.

Apesar de se tratar de um detalhe pequeno, essa ação mostra o comprometimento da Lamborghini em garantir a segurança dos elementos mais icônicos de seus modelos, como as portas que se abrem para cima. E isso é algo que todos nós, apaixonados por carros, sabemos que faz toda a diferença quando estamos no volante.