Nissan Kicks cresce 72,7% em julho e alcança recorde

O novo Nissan Kicks está fazendo barulho nas lojas desde junho de 2025, com quatro versões que vão de R$ 159.990 a R$ 199.000. A segunda geração desse SUV cresceu bastante e agora entra de vez no segmento de SUVs médios, onde a Nissan quer marcar seu espaço.

Enquanto isso, o modelo anterior, conhecido como Kicks Play, ainda continua em produção e é oferecido em três versões: Active Plus (R$ 117.990), Sense (R$ 129.690) e Advance Plus (R$ 148.090). Essas versões mantêm o motor 1.6 flex aspirado, que entrega até 113 cv e 15,5 kgfm de torque, sempre acoplado a um câmbio CVT — bastante suave para quem enfrenta aquele trânsito caótico do dia a dia.

Já em julho, o Nissan Kicks teve um desempenho impressionante, com 4.843 unidades emplacadas até o dia 25, representando um aumento de 72,7% em relação ao mês anterior. Mesmo assim, o Volkswagen T-Cross ainda lidera as vendas, com 7.421 unidades, seguido pelo Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross. Mas não podemos deixar de lembrar que, até agora, em 2025, o Kicks já soma 25.116 unidades vendidas. Para você que gosta de números, aqui estão os emplacamentos mês a mês:

Janeiro: 4.458

Fevereiro: 3.217

Março: 4.519

Abril: 4.006

Maio: 3.607

Junho: 3.394

Esse crescimento não é à toa. O novo Kicks é maior em todas as medidas: agora são 4,37 metros de comprimento (6 cm a mais), 2,66 m de entre-eixos (mais 4 cm), além de 1,80 m de largura e 1,63 m de altura. O porta-malas também ganhou um espaço extra, passando de 432 para 470 litros — ideal para aquela viagem de fim de semana ou para quem costuma fazer compras maiores.

No visual, o Kicks ficou ainda mais elegante e moderno. As linhas da carroceria são bem definidas, os faróis e lanternas são em LED, e as rodas podem chegar até 19 polegadas. Atrás, uma faixa preta une as lanternas, que dão um toque sofisticado.

Por dentro, a Nissan caprichou no acabamento. A partir da versão Advance, o interior já é recheado com materiais mais confortáveis, detalhes em couro nas portas e aço escovado. E na versão Platinum, você encontra duas telas de 12,3 polegadas — uma para a central multimídia (com compatibilidade para Android Auto e Apple CarPlay sem fio) e outra para o painel digital. Para quem curte tecnologia, isso é um verdadeiro presente.

E não para por aí. Até nas versões de entrada, o Kicks vem muito bem equipado. Você vai encontrar chave presencial, partida por botão, freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, carregador por indução, duas entradas USB-C e até seletor de modos de condução.

Sob o capô, o motor é o 1.0 turbo flex de três cilindros, também utilizado no Renault Kardian, que rende 125 cv e 20,4 kgfm de torque com etanol. A transmissão é um câmbio automatizado de dupla embreagem, que oferece uma experiência de condução suave e responsiva.

E falando em eficiência, nos testes do Inmetro, o Kicks apresentou um consumo de 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, as médias caem um pouco, mas continuam razoáveis: 8,3 km/l e 9,9 km/l, respectivamente.

Se você está em busca de um SUV que combine espaço, conforto, e tecnologia, o Nissan Kicks pode ser uma excelente escolha.