Ram deve lançar duas picapes médias; saiba mais sobre a nova Dakota

A RAM está com um projeto bem interessante em andamento: a volta ao segmento de picapes médias. Sob a nova liderança de Tim Kuniskis, a marca está mostrando que quer resgatar sua essência entusiasta e já anunciou ações como o retorno do poderoso motor Hemi V8 e a reativação da divisão SRT. Agora, vem aí uma picape média para os Estados Unidos, mas essa não é a única novidade: também está sendo desenvolvida uma versão voltada para mercados emergentes, inspirada na picape chinesa Changan Hunter, que já dá origem a modelos como a Fiat Titano e a Peugeot Landtrek.

Esse modelo terá uma pegada mais voltada para a América do Sul, Oriente Médio e partes da Ásia, trazendo um motor 2.2 turbodiesel que já é conhecido em picapes como a Titano, Toro e Rampage. Com preços previstos entre R$ 300 mil e R$ 400 mil no Brasil, ele vai competir com feras como a Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger. Mesmo tendo um tempo até chegarem às concessionárias, vamos explorar tudo que já sabemos sobre essas novidades.

Dois projetos, missões diferentes

A RAM está desenvolvendo duas picapes médias diferentes, cada uma com seu propósito. Para os EUA, o novo modelo será um projeto inédito, prometendo ser mais refinado, robusto e cheio de tecnologia. Ele ficará abaixo da linha 1500 e vai tentar conquistar novos consumidores que buscam um produto menor, mas com as características de uma verdadeira picape.

Já em mercados emergentes, a RAM 1200 será uma versão derivada da plataforma usada nas picapes Titano, Landtrek e Hunter. Aqui, a ideia é preencher a lacuna entre a Rampage e a 1500, oferecendo uma alternativa mais acessível sem abrir mão de qualidade.

Base e motorização

Nos EUA, a nova picape da RAM vai seguir a construção com carroceria sobre chassi, assim como as 1500, 2500 e 3500. A expectativa é que utilize a mesma base do Jeep Gladiator, garantindo robustez e resistência para aventuras fora de estrada. A configuração deverá incluir apenas a cabine dupla, que é a preferida da maioria. Estão previstos motores V6 a gasolina, focados em torque e carga útil. E quem sabe, uma versão híbrida ou até algo mais esportivo, como uma “mini TRX”.

A RAM 1200, por sua vez, também irá contar com chassi de longarinas, baseado no projeto da Changan Hunter. Apesar de compartilhar componentes com outros modelos da Stellantis, essa versão promete um design e acabamento únicos. O motor será o 2.2 turbodiesel Multijet II, com até 200 cv e 45,9 kgfm de torque. A transmissão e tipo de tração ainda não foram confirmados, mas tudo indica que teremos opções 4×2 e 4×4, com câmbio automático.

Como será o visual?

O visual da nova picape para os EUA ainda é um mistério. Até agora, nenhum protótipo foi flagrado, mas a expectativa é que ela tenha um design inspirado na próxima geração da RAM 1500, com proporções um pouco menores. Devem aparecer faróis em LED mais afilados, uma grade robusta e linhas bem definidas. A cabine será Crew Cab, com acabamentos e opções de rodas que atendem a diversos gostos.

A RAM 1200, em fase de testes, deve se aproximar bastante da Changan Hunter, mas com pequenas modificações. O interior vai contar com um painel mais moderno e aprimorado, incluindo telas integradas e um acabamento de primeira, visando posicioná-la como uma opção de qualidade superior na linha.

Preços

Nos EUA, essa nova picape da RAM promete ser a porta de entrada da marca. Desde a saída da Dakota em 2011, o novo modelo terá que encarar concorrentes fortes como Ford Ranger, Toyota Tacoma e Chevrolet Colorado. Os preços devem iniciar em torno de US$ 30 mil (cerca de R$ 168 mil na conversão atual), enquanto versões mais completas podem chegar a US$ 60 mil, ou aproximadamente R$ 336 mil. Se rolar uma versão esportiva, o preço pode subir ainda mais.

Aqui no Brasil, a RAM 1200 deve ocupar um espaço entre a Rampage e a 1500, com valores previstos de R$ 300 mil a R$ 400 mil. Isso vai colocá-la no mesmo nível das versões mais completas de Hilux, Ranger e S10. A RAM acredita que a força da marca, junto com um visual robusto, será um bom atrativo para a venda.

Quando chegam?

A nova picape americana será produzida em Belvidere, Illinois, com a fábrica sendo reativada por um acordo entre a Stellantis e o sindicato UAW. O lançamento está programado para 2027, e as vendas devem começar no ano seguinte. Embora o nome ainda não esteja confirmado, tudo indica que a marca deve retomar o nome Dakota.

A RAM 1200 deve chegar antes, já circulando em testes pela América do Sul. Sua apresentação oficial deve acontecer entre o final de 2025 e o início de 2026, com a produção ocorrendo na Argentina. Essa versão buscará atender os principais mercados da região, trazendo opções intermediárias e topo de linha para uso misto entre cidade e estrada.