Honda CB 650R 2026 dispensa embreagem com E-Clutch

Você já pensou em ter uma moto esportiva de média cilindrada, mas ficou com dúvidas por causa do trânsito nas grandes cidades? A gente entende! Entre roubos, consumo de combustível e seguro salgado, decidir pode ser complicado. No entanto, lá fora, a Honda CB 650R desponta como uma das queridinhas desse segmento.

Para a linha de 2026, a Honda introduziu um atrativo muito interessante: o E-Clutch, um sistema de embreagem automática que promete facilitar a vida dos motociclistas. Essa belezura já está a caminho do Brasil com novidades bem bacanas. E, claro, nós aqui do Motor1.com Brasil estamos ansiosos para rodar com ela em condições reais!

Honda CB 650R 2026: as mudanças

O que a Honda trouxe de novo? Primeiramente, o E-Clutch funciona com sensores e atuadores eletrônicos. Isso significa que não é necessário acionar a alavanca da embreagem para arrancar ou parar. E se você fizer questão de ter o controle manual, a opção continua lá – é uma mão na roda, não é mesmo?

O visual dela mantém o estilão Neo Sports Café, mas com algumas modificações que dão um charme moderno. O novo conjunto óptico em LED e a traseira levemente elevada são só alguns toques que garantem o visual marcante. E o tanque de 15,4 litros, com essas linhas angulosas, ainda brilha na proposta retrô.

O painel de instrumentos também passou por um upgrade. Agora, temos uma tela TFT colorida de cinco polegadas, bem fácil de usar, e que pode ser ajustada em brilho e modos de visualização. Além disso, os comandos no punho esquerdo agora têm retroiluminação com um joystick para navegação sem os dedos saírem do guidão.

Cômodo incômodo

Recentemente, tive um contato rápido com o sistema E-Clutch no Centro Educacional de Trânsito da Honda, em Indaiatuba. E foi o suficiente para sentir como funciona essa tecnologia. Ao ligar a moto, uma luz verde no painel confirma que o sistema está ativo.

Imagine só: você engata a primeira marcha sem precisar tocar na embreagem e voilá, já está em movimento! Mas, mesmo assim, é preciso um pouco de precisão na aceleração para uma partida suave. E não para por aí! A moto ainda conta com um quickshifter, que permite passar de marcha sem usar a embreagem, uma tecnologia que tem se popularizado em motos mais caras.

Ao chegar em uma parada, a mágica continua. Quando a moto atinge 0 km/h, a embreagem é acionada automaticamente. E se você pôs marcha errada…? Fique tranquilo. O painel vai te lembrar disso com um pisca-pisca para você não se esquecer. É como ter uma segurança extra para não dar aquela “morrida” no farol vermelho.

Se você não é fã de tanta eletrônica, não tem problema! O modo totalmente mecânico permite que você use a embreagem manual como nos velhos tempos. O sistema ainda oferece um meio termo: no modo automático, se você preferir, pode acionar a alavanca e controlá-la manualmente.

Em breve, a Honda CB 650R E-Clutch 2026 estará disponível nas lojas e promete revolucionar a forma como a gente entende motocicletas. Uma coisa é certa: o sistema parece resolver um problema que nem sabíamos que existia!

Cores, preços e garantia

A nova CB 650R E-Clutch 2026 chega na segunda quinzena de agosto nas cores cinza fosco, azul perolizado e vermelho perolizado. O preço sugerido é de R$ 58.270, com três anos de garantia e assistência 24 horas em seis países da América do Sul. Não é uma forma incrível de dar um “up” na sua experiência sobre duas rodas?