Lucro da Usiminas recua 62% no 2º trimestre, mas caixa é positivo

A Usiminas (USIM5) anunciou um lucro líquido de R$ 127,6 milhões no segundo trimestre de 2023, recuperando-se de um prejuízo de R$ 100 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. Porém, esse lucro representa uma queda de 62% em comparação ao primeiro trimestre, quando a empresa teve um lucro de R$ 337 milhões. Apesar dessa diminuição, o resultado superou as expectativas de analistas, que previam um lucro de aproximadamente R$ 86,57 milhões.

Um ponto positivo do trimestre foi o fluxo de caixa livre, que foi de R$ 281 milhões. Isso é uma boa notícia, pois representa uma recuperação em relação ao consumo de R$ 431 milhões do trimestre anterior. O fluxo de caixa positivo ajudou a diminuir tanto a alavancagem quanto a dívida líquida da empresa.

No mercado financeiro, às 11h (horário de Brasília), as ações da Usiminas caíam 2,80%, sendo negociadas a R$ 4,16.

### Desempenho Operacional e Receita

O Ebitda ajustado, que mede o desempenho operacional da empresa, totalizou R$ 408 milhões no segundo trimestre. Embora tenha caído 44% em relação ao trimestre anterior, mostrou um aumento de 65% em comparação ao mesmo período de 2022. A margem Ebitda ajustada foi de 6%, abaixo dos 11% do primeiro trimestre, mas houve uma pequena alta de 2,3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre do ano passado.

A receita líquida da empresa chegou a R$ 6,6 bilhões, apresentando um recuo de 3% em relação ao primeiro trimestre, mas um crescimento de 4% na comparação com o mesmo período de 2022.

### Vendas de Aço e Minério

O volume de vendas de aço foi de 1,08 milhão de toneladas, quase estável em relação ao trimestre anterior, com uma leve queda de 1%. Comparando com o segundo trimestre de 2022, houve um aumento de 4%. Por outro lado, as vendas de minério de ferro totalizaram 2,46 milhões de toneladas, com um aumento de 11% em relação ao primeiro trimestre e 22% na comparação anual.

### Dívida e Resultados Financeiros

Ao final de junho, a dívida líquida da Usiminas era de R$ 1,046 bilhão, um aumento de 5% em relação ao segundo trimestre de 2022, mas uma queda de 24% em comparação ao trimestre anterior. Isso indica uma melhora no fluxo de caixa livre. O índice de alavancagem financeira, que é a relação entre a dívida líquida e o Ebitda ajustado, caiu para 0,50 vez, uma diminuição significativa em relação às 0,71 vezes do primeiro trimestre.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 56 milhões, mas esse valor é 72% inferior às perdas do mesmo período de 2022.

### Investimentos e Projetos

A Usiminas revisou suas projeções de investimentos para 2023, prevendo um total entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,4 bilhão. Esta mudança reflete uma reavaliação da estratégia de investimentos da empresa diante do cenário econômico. O Conselho de Administração também aprovou a modernização da Bateria 4 da Coqueria 2, localizada na usina de Ipatinga. O projeto, chamado “Pad-up”, visa aumentar a produção de coque e gás, reduzindo a necessidade de fornecedores externos. O investimento nesse projeto será de aproximadamente R$ 1,7 bilhão, com a execução ao longo de quatro anos.

### Cenário Macroeconômico e Perspectivas Futuras

A Usiminas está atenta às importações de aço em condições desfavoráveis e às incertezas do cenário econômico, como taxas de juros altas e volatilidade nas relações comerciais internacionais. Recentemente, os Estados Unidos anunciaram o aumento de tarifas sobre exportações brasileiras, o que pode afetar diversos setores da economia. Embora as exportações diretas da Usiminas para o mercado americano sejam limitadas, os efeitos indiretos podem impactar seus clientes no Brasil.

A empresa também destacou o crescimento das importações de aço no país, que atingiram 1,2 milhão de toneladas no último trimestre, marcando um recorde. Para o próximo trimestre, a Usiminas espera manter a estabilidade nas vendas de aço, embora a receita líquida por tonelada deva cair. No entanto, a queda nos preços das matérias-primas e uma maior eficiência operacional podem melhorar as margens e o Ebitda do setor siderúrgico.