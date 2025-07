GWM Poer e Haval H9 disponíveis no site no Brasil em setembro

Em junho, a GWM deu a entender que os novos modelos Haval H9 e Poer P30 estão a caminho do Brasil, com previsão de chegarem em setembro. E a novidade é que eles já estarão em produção nacional. Os dois SUVs estão fazendo suas aparições no site da GWM, mostrando que a marca está cheia de expectativa para este lançamento.

A GWM traz uma proposta interessante ao mercado brasileiro. Tanto a Poer quanto o Haval H9 vão contar com um motor 2.4 turbodiesel, acoplado a um câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Esse conjunto mecânico já é conhecido em outros países da Ásia e Oceania, onde oferece bons números: 186 cv de potência e 48,9 kgfm de torque. O legal é que a marca avisa que esses valores podem ser ajustados especialmente para os brasileiros. Vale destacar que a estratégia da GWM parece seguir um caminho diferente de outras marcas, como a BYD, que tem enfrentado algumas dificuldades por aqui, principalmente com sua linha híbrida.

Haval H9

O Haval H9 é um SUV grandalhão, com 5,07 metros de comprimento e 1,98 m de largura, pronto para brigar de frente com o Toyota SW4. Sua proposta é oferecer conforto e espaço — ele acomoda até sete pessoas! E o interior não deixa a desejar, com tecnologia de ponta: quadro de instrumentos digital, uma central multimídia de 15 polegadas, controle de cruzeiro adaptativo e até um sistema de frenagem automática. Para quem passa muito tempo na estrada, essas comodidades fazem toda a diferença.

Poer P30

A Poer P30 também vem para causar. Com 5,41 metros de comprimento e 3,23 metros de entre-eixos, ela supera a Toyota Hilux em tamanho e promete ser uma concorrente de peso. A caçamba tem uma capacidade para carregar até 1.050 kg, ideal para quem precisa de um carro robusto para o dia a dia. A altura do solo é de 22,7 cm, o que garante uma boa liberdade em terrenos mais difíceis. Esta picape é construída sobre um chassi de longarina e conta com um sistema de tração 4×4, com bloqueio dos diferenciais, um item que pode ser muito útil para quem aventura em estradas off-road.

Produção Nacional

As operações da GWM já estão rolando em sua unidade em Iracemápolis, São Paulo. Um setor da fábrica será dedicado à produção de veículos com carroceria sobre chassi, como a Poer e o Hoval H9. O Haval H6, um SUV híbrido, será o primeiro modelo a sair da linha de montagem, marcando o início dessa nova fase da marca por aqui.

É sempre bom ver novas opções surgindo no mercado, trazendo novidades e concorrência. Essas carangas prometem agradar muitos apaixonados por carros!