Geely Galaxy A7 híbrido chega à China em 8 de agosto

A Geely está na jogada com o novo sedã híbrido Galaxy A7, que será oficialmente lançado no dia 8 de agosto. Esse modelo promete conquistar seu espaço entre os sedãs médios e grandes, trazendo uma motorização híbrida plug-in que se destaca pelo custo-benefício e uma autonomia de dar inveja.

A pré-venda começou em 11 de julho, com cinco opções, com preços variando entre 103.800 e 133.800 RMB. E para animar ainda mais a galera, no dia 18 de julho a empresa lançou duas versões mais em conta, começando a partir de 97.800 RMB. A expectativa é que, no lançamento, esses valores possam até cair, algo bem comum no mercado chinês.

De acordo com uma análise do Deutsche Bank, o preço inicial pode ficar em torno de 90.000 RMB (algo em torno de 12.500 dólares). Para quem está de olho, as previsões são boas. O A7 pode ultrapassar as 10 mil unidades vendidas mensalmente na China.

Esse sedã vai encarar concorrentes de peso como o BYD Qin L DM-i e o Seal 06 DM-i, que são dois dos híbridos plug-in mais procurados por lá. A Geely aposta em oferecer mais tecnologia e autonomia a um preço competitivo, e olha que a estratégia parece mesmo acertada, já que estão lançando versões mais acessíveis do Galaxy A7.

Construído em cima da nova plataforma GEA (Global Intelligent New Energy Architecture), o Galaxy A7 tem dimensões respeitáveis: 4.918 mm de comprimento, 1.905 mm de largura, 1.495 mm de altura e um entre-eixos de 2.845 mm. Muita gente que já dirigiu em viagens longas sabe como o espaço interno e a estabilidade fazem toda a diferença na jornada.

Um dos grandes atrativos desse modelo é a autonomia. Combinando motor a combustão e bateria cheia, a Geely afirma que o alcance total pode chegar a incríveis 2.100 km. Para quem gosta de viajar sem se preocupar com abastecimento, isso é uma mão na roda. Ele oferece duas opções de bateria: uma de 8,5 kWh, que garantem até 70 km em modo elétrico, e outra de 18,4 kWh, com autonomia de até 150 km.

Na parte de tecnologia, o A7 não decepciona. Ele vem com o sistema de condução semiautônoma G-Pilot H3, que ajuda na hora do tráfego urbano e nas rodovias. As versões mais top trazem recursos ainda mais avançados, como a linha G-Pilot, que vai do H1 ao H9. Quem já pegou um trânsito complicado sabe o quanto é bom ter esse tipo de assistência.

Esse sistema G-Pilot, que foi lançado em março, é uma resposta direta ao “God’s Eye” da BYD, mostrando que a Geely está atenta às necessidades do público jovem e conectado. Recentemente, também foi apresentado o SUV elétrico E5, que teve preço reduzido e mais autonomia, consolidando a linha Galaxy como uma opção forte no mercado de veículos eletrificados.

Em uma comunicação divertida nas redes sociais, a Geely chamou o Galaxy A7 de “disruptor no segmento de sedãs familiares híbridos”. E com esses números e estratégias, ele parece realmente pronto para causar um impacto.