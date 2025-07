MG4 EV 2025 apresenta interior tecnológico com Oppo na China

A MG acabou de apresentar o interior super renovado do novo MG4 EV, que vai desembarcar oficialmente na China no dia 5 de agosto. Esse elétrico traz mudanças bem interessantes por dentro, como um painel repaginado, uma central multimídia desenvolvida em parceria com a Oppo e bancos que prometem conforto de sobra.

Um dos pontos altos da cabine é a tela flutuante de 15,6 polegadas, que agora substitui o display embutido que tínhamos antes. Essa nova interface ficou bem mais clean, com apenas cinco botões físicos embaixo da tela. As saídas de ar, por sua vez, ficaram mais discretas, contribuindo para um visual minimalista e elegante.

### Tecnologia e Conforto

O sistema de infotainment é fruto da parceria entre a MG e a Oppo. Ele vem com o potente chip Snapdragon 8155 da Qualcomm, trazendo recursos como espelhamento de aplicativos, comandos por gestos e conectividade sem fio com Apple CarPlay e Android Auto. Pensou que acabou? Também tem controle do carro pelo smartphone e um carregador por indução de 50 watts com ventilação ativa.

As opções de cores internas são bem atraentes: você pode escolher entre o Rose Purple (roxo) e o Mountain Blue (azul), ambas inspiradas na paleta Morandi. A MG apostou no conceito de “Asa de Cisne”, que busca unir sofisticação e simplicidade, usando materiais que são um verdadeiro prazer ao toque.

### Ergonomia e Espaço

Para quem passa bastante tempo dentro do carro, os bancos dianteiros foram projetados com um foco na ergonomia, oferecendo almofadas de 503 mm, além de aquecimento e ventilação. O encosto é uma peça única, garantindo suporte total. O ângulo plano de 46,4 graus dos pedais ajuda a deixar a direção mais confortável e menos cansativa, especialmente em longos trechos.

Já os passageiros de trás não ficam para trás. Eles têm acesso a assentos com almofadas maiores (522 mm) e encosto reclinável em 27 graus, tudo isso em um piso totalmente plano. E para quem precisa de mais espaço, o banco traseiro pode ser rebatido em 60/40, ampliando o porta-malas. Nas versões mais completas, ainda temos o teto solar panorâmico com proteção solar embutida.

### Dimensões e Aprimoramentos

O MG4 EV é montado sobre a plataforma Nebula EV da SAIC e tem dimensões de 4,39 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,55 m de altura, com um entre-eixos de 2,75 m — ou seja, 4,5 cm a mais do que o modelo anterior. Essas novas dimensões garantem mais espaço interno, o que é sempre um bônus, especialmente em viagens com a família ou amigos.

### Concorrência no Mercado

Como concorrente direto do Volkswagen ID.3, o MG4 passou por uma reestilização geral, tanto no visual quanto nas opções de motorização. As entregas devem começar em setembro, logo após a estreia oficial. Com modelos como o Xiaomi YU7 também competindo no mercado chinês, o que não falta é opção para quem busca um elétrico cheio de tecnologia e conforto.