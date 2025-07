MS lança torneio de futebol inédito para crianças até nove anos

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) anunciou a realização do primeiro Festival de Futebol Sub-9, que irá reunir crianças entre sete e nove anos em um torneio inédito. A competição começará em agosto e se estenderá até outubro, com a participação de 30 clubes em quatro polos regionais: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e São Gabriel do Oeste. A grande final acontecerá na capital.

O evento tem como objetivo incentivar o futebol de base e promover a formação cidadã. Estão previstas cerca de 600 crianças e 120 profissionais envolvidos. A FFMS irá cobrir todos os custos do torneio, incluindo inscrições, arbitragem, bolas e alimentação, facilitando a participação de todos.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, ressaltou a importância da formação desde cedo. Ele afirmou que a intenção é não apenas desenvolver atletas, mas também cidadãos que possam servir como referência em suas comunidades. Além disso, o torneio seguirá as diretrizes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), permitindo a participação de equipes formadas por meninos e meninas.

Os jogos em Campo Grande acontecerão em duas sedes principais: a Arena ABC e o Estádio Elias Gadia. A competição na capital terá início no dia 4 de agosto, com dez clubes divididos em dois grupos. As partidas se estenderão até 21 de setembro, culminando na final.

Em Dourados, o torneio terá início no dia 10 de agosto, e contará com 11 equipes jogando no CT do Dourados AC. São Gabriel do Oeste será sede dos jogos no dia 3 de setembro, no campo da AABB, enquanto Três Lagoas realizará seu festival no dia 9 de setembro, no Estádio Madrugadão.

Os campeões de cada um dos polos se enfrentarão em Campo Grande, no dia 5 de outubro. A fase final terá início às 13h30 e contará com a presença dos quatro melhores times do torneio.