Coluna RC apresenta a programação do sunset no Torre Gastrobar

Evento de Música ao Pôr do Sol no Sunset Torre Gastrobar

No próximo domingo, 27 de julho, a partir das 17h, o Sunset Torre Gastrobar será palco de uma apresentação especial. Os artistas Álamo Balzer e Jim estarão se apresentando, trazendo uma seleção de clássicos do rock acústico. O evento promete encantar os visitantes com uma experiência musical em um cenário privilegiado, onde o clima é acolhedor e a vista é deslumbrante.

A proposta do Sunset é criar um ambiente relaxante, ideal para assistir ao pôr do sol enquanto se aprecia boa música e gastronomia de qualidade. Os frequentadores terão a oportunidade de desacelerar e aproveitar momentos de descontração em um espaço que incentiva boas conversas e o prazer de estar presente.

Aniversários de Maria Vitória e Marietje Veldhuis

Na última quarta-feira, 23 de julho, Maria Vitória Villela Costa comemorou seu aniversário. Amigos e familiares enviaram felicitações à aniversariante, desejando a ela saúde, felicidade e sucesso no novo ciclo que se inicia.

A próxima celebração de aniversário será de Marietje Veldhuis, que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira, 25 de julho. Conhecida por sua gentileza, ela reunirá a família para comemorar essa data especial.

Visitas do Projeto Café com Mídia

O Grupo aRede está promovendo o projeto Café com Mídia, que visa apresentar suas iniciativas de comunicação a agências de marketing, publicidade e propaganda locais. Nesta quinta-feira, 24 de julho, a equipe da Climb, uma agência de Ponta Grossa, visitou as instalações do Grupo, na Vila Estrela, para conhecer mais sobre seus trabalhos.

Ainda nesta quinta, a Agência K2 também participou desse projeto, permitindo que colaboradores compreendessem melhor o processo de produção de conteúdo do Jornal da Manhã e do Portal aRede.

Essas visitas são uma oportunidade para estreitar laços e trocar experiências entre as agências de comunicação e o Grupo aRede.