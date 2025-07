Xpeng começa produção do MPV X9 na Indonésia

A Xpeng, que tem ganhado destaque no mercado automotivo, agora começa a montar seus veículos na Indonésia. Isso marca um passo importante, já que é a primeira produção fora da China. A revelação aconteceu durante o Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, onde a empresa também entregou o seu primeiro Xpeng X9 fabricado localmente a um cliente indonésio.

A montadora escolheu a estratégia de montagem CKD, o que significa que os componentes chegam desmontados e são montados no país. Essa abordagem permite que a Xpeng adapte melhor seus veículos às necessidades dos consumidores locais e, claro, fortalece sua posição no maior mercado de veículos elétricos do Sudeste Asiático.

### Inovações e Novidades

Durante o evento, a Xpeng apresentou várias novidades. Entre elas, o SUV G6, um carro voador e até um robô humanoide chamado Iron. Eles estão apostando em soluções inovadoras de mobilidade que chamam muito a atenção. Quem gosta de tecnologia e carros certamente deve estar curioso sobre essas inovações.

A versão do X9 projetada para a direção à direita – algo importante por lá – já está disponível, com preço a partir de 9,9 bilhões de rupias (cerca de US$ 60.780). E não para por aí: a pré-venda dos modelos X9 e G6 começou em março deste ano, mostrando que a empresa está com tudo para conquistar o público local.

O CEO da Xpeng, He Xiaopeng, ressaltou que o foco é atender rapidamente às demandas do mercado. Ele quer trazer tecnologias que olhem para o futuro, sempre com um olhar esperto para a inovação.

### Expansão e Cobertura

Outro aspecto da estratégia da Xpeng é a criação de centros de experiência em locais estratégicos, como Jacarta, Bali e Java. O objetivo é cobrir 70% das grandes cidades e 85% das áreas mais povoadas da Indonésia até 2025. Isso facilita o acesso dos consumidores aos novos modelos e tecnologias, além de proporcionar experiências diretas com os veículos.

Lançado na China em janeiro de 2024, o X9 já ganhou uma versão nova em abril deste ano. O modelo oferece quatro versões, com preços a partir de RMB 359.800 (aproximadamente US$ 50.310). Eles também têm planos de levar o X9 para a Europa ainda este ano.

Recentemente, em junho, o X9 foi o MPV mais vendido em Hong Kong, e a expectativa é que ele se torne um líder entre os elétricos premium na região Ásia-Pacífico até o final de 2025.

A Xpeng está buscando uma presença global cada vez maior. Eles planejam atuar em mais de 60 países até o final deste ano e já entregaram mais de 800 mil veículos em 46 países e regiões. Uma jornada e tanto, não é mesmo?