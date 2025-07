Caminhão com sete Toyota Hilux tomba em ponte

Um caminhão cegonha que transportava sete Toyota Hilux virou de lado ao fazer uma curva na nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre (RS), na manhã da última terça-feira, dia 22. O acidente parou parcialmente o trânsito na área, e não é para menos — uma Hilux caiu de uma altura de cerca de 20 metros até a Rua Voluntários da Pátria. É incrível como um veículo pode sair de uma carga tão "preso" assim.

O caminhão seguia de Zárate, na Argentina, direto para um centro de distribuição em Porto Alegre. As imagens que circularam nas redes sociais mostram claramente o momento em que o caminhão perdeu a estabilidade. É uma cena impressionante que nos faz pensar sobre como o peso e a dinâmica do veículo se comportam em curvas fechadas.

O motorista, felizmente, teve apenas ferimentos leves e recebeu assistência no local. Assim, a sorte estava do lado dele nesse dia. Porém, o estrago foi considerável: estima-se que a carga tenha causado um prejuízo de cerca de R$ 1,4 milhão. Pois é, cada Hilux custa em média R$ 200 mil, e podemos imaginar que a dor de cabeça que isso trouxe não foi nada agradável.

Com a situação, a CCR ViaSul acionou dois guinchos pesados para retirar o caminhão e as picapes da pista. Isso significou que a via estava parcialmente bloqueada, gerando lentidão no trânsito por boa parte da manhã. E quem tem que passar por ali sabe como é um transtorno, especialmente em horários mais movimentados.

A boa notícia é que a estrutura da ponte não sofreu danos. Entretanto, a queda da picape exigiu uma limpeza cuidadosa na área onde atingiu a calçada. As equipes de segurança e limpeza foram rápidas para resolver a situação, trazendo um pouco mais de tranquilidade para quem traverse essa ponte.

Agora, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está de olho no caso e vai investigar o que realmente aconteceu. Suspeita-se que o acidente possa ter sido causado por excesso de velocidade ou erro na manobra na curva. Um bom lembrete para todos nós: dirigir com atenção nas curvas é sempre essencial, seja em um caminhão grande ou na nossa querida picape do dia a dia.