Virtus Comfortline com desconto sai mais barato que HB20

O Volkswagen Virtus Comfortline se destaca como uma das melhores opções em custo-benefício, especialmente para quem busca um carro espaçoso. Com um porta-malas de 521 litros, ele é perfeito para viagens em família ou para quem precisa de um pouco mais de espaço no dia a dia. Se você está pensando em comprar um carro novo, vale a pena prestar atenção nas condições especiais que estão rolando em julho para pessoas com deficiência (PcD), que têm direito à isenção de impostos.

Se você se encaixa nas regras, pode levar para casa o Virtus Comfortline 200 TSI automático com a isenção total do IPI e, para completar, um bônus de fábrica. O preço habitual desse modelo é de R$ 144.490,00, mas para o público PcD, ele sai por R$ 118.397,25. Isso representa um desconto de R$ 26.092,75, uma bela economia que pode ser usada para personalizar o carro ou até mesmo para aquele pacote de viagens que você estava planejando. As concessionárias do grupo Fipe Carros confirmaram essas informações, mas é sempre bom ficar atento, pois os preços podem variar dependendo da região.

As concessionárias Volkswagen estão prontas para oferecer um atendimento especial ao público PcD. Desde a parte da documentação até a escolha do carro, eles garantem um suporte completo. Além disso, também contam com informações sobre prazos e opções de financiamento exclusivas, facilitando ainda mais essa compra.

Quando falamos do Volkswagen Virtus Comfortline, o que se destaca são os seis airbags, um sistema de segurança que dá mais tranquilidade nas suas viagens. E para a galera que curte um som de qualidade, ele vem com um sistema de som com seis alto-falantes e um ar-condicionado digital Climatronic que ainda tem filtro de poeira e pólen para manter o ar sempre fresco. Para dar aquele toque de sofisticação, os bancos possuem um acabamento premium, e você ainda conta com um carregador de celular por indução.

Se você é fã de tecnologia, vai adorar saber que o Virtus vem com direção elétrica, faróis de LED com luz diurna e várias comodidades como fixação para cadeirinhas infantis e iluminação no porta-luvas e no porta-malas. O painel digital de 8 polegadas e as rodas de liga leve aro 16” completam o pacote.

E não podemos esquecer do sistema Start-Stop que ajuda a economizar combustível nas paradas. A central multimídia VW Play com tela sensível ao toque de 10,1” traz funcionalidades modernas, como espelhamento via App-Connect e entradas USB tipo C. Para maior conforto, os vidros elétricos nas quatro portas e o volante multifuncional revestido em couro tornam a experiência de dirigir ainda mais prazerosa.

No fim das contas, o Volkswagen Virtus Comfortline é um verdadeiro companheiro para quem busca praticidade, conforto e tecnologia. E com todo esse desconto e vantagens para o público PcD, fica ainda mais atrativo. Se vai usar na cidade ou na estrada, ele é, sem dúvida, uma escolha a se considerar.