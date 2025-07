T-Cross 200 TSI tem desconto e é mais barato que Pulse

Durante todo o mês de julho, o Volkswagen T-Cross 200 TSI está com uma oportunidade imperdível para as pessoas com deficiência (PcD). A marca lançou uma campanha especial com isenção total de IPI e um bônus de fábrica para quem se encaixa nas regras do benefício. E se você ainda não sabia, o T-Cross é atualmente o SUV mais vendido no Brasil, com 44.532 unidades emplacadas só no primeiro semestre deste ano, segundo a Fenabrave.

Agora, vamos aos números. A versão 200 TSI automática, que normalmente custa R$ 152.490, pode ser adquirida por apenas R$ 122.130,77 para pessoas PcD. Isso representa mais de R$ 30 mil de desconto, uma diferença significativa! É sempre bom lembrar que os preços podem variar dependendo da região, então vale a pena dar uma checada na concessionária mais próxima.

As concessionárias Volkswagen estão prontas para dar aquele suporte ao público PcD, ajudando com toda a parte de documentação e até oferecendo opções de financiamento exclusivas. O atendimento tem ficado cada vez mais completo e atencioso, então você não está sozinho nesse processo.

Sob o capô do T-Cross 200 TSI, você encontra um motor 1.0 turbo flex de três cilindros que entrega impressionantes 128 cv de potência e um torque de 20,4 kgfm. Além disso, a transmissão automática de seis velocidades garante uma experiência de dirigir suave e responsiva. Quem já pegou trânsito pesado sabe como um câmbio bem calibrado pode fazer toda a diferença.

Equipamentos e Tecnologia

E quando falamos de tecnologia e conforto, o T-Cross não decepciona. Ele vem equipado com um painel de instrumentos digital de 8”, rack de teto, sistema de reconhecimento de pedestres e bancos com revestimento em tecido. As rodas de liga leve de 16” e sensores de estacionamento traseiros são recursos que todo motorista adora.

A central multimídia “VW Play” conta com uma tela “semiflutuante” de 10,1”, perfeita para você conectar seu celular e ouvir suas músicas preferidas enquanto dirige. E para quem se preocupa com segurança, são 6 airbags (frontal, lateral e de cortina), ar-condicionado com filtro, iluminação de LED e muito mais.

O T-Cross também traz uma série de recursos práticos no dia a dia, como cintos de segurança traseiros automáticos de três pontos para todas as posições e um controle eletrônico de estabilidade (ESC) que ajuda na hora de encarar estradas mais desafiadoras.

Oportunidade para PcD

Para resumir, aqui estão as informações rápidas que você precisa saber sobre a compra do T-Cross em julho:

Configuração Preço Geral Preço para PcD Desconto 200 TSI AT R$ 152.490,00 R$ 122.130,77 R$ 30.359,23

É aquela oportunidade que combina estilo, conforto e economia. Conversando aqui, já dá vontade de pegar a estrada e sentir todo o potencial desse carro, não é mesmo?