Hyundai Creta com descontos de até R$ 22 mil e taxa zero

A Hyundai acaba de trazer uma super promoção para o seu SUV Creta. Os descontos chegam até R$ 22 mil, e, para completar, você pode financiar com taxa zero! Essa é uma ótima oportunidade, especialmente para quem estava de olho em um carro novo. Mas corre, porque a oferta vale até o dia 6 de agosto ou até os estoques acabarem.

Falando especificamente do modelo Creta Comfort, essa versão foi a que teve o maior desconto percentual. O preço caiu de R$ 151.290 para R$ 134.990, deixando ela até mais em conta do que alguns sedãs mais tradicionais, como o HB20S. E o motor 1.0 turbo de 120 cv garante que você não vai ficar na mão nas ultrapassagens e acelerações. Com o financiamento em até 18 parcelas sem juros, dá para levar essa belezura para casa sem quebrar o banco.

### Versões e Descontos

A versão Limited, por exemplo, teve uma redução de R$ 22.300, passando de R$ 167.290 para R$ 144.990. Isso também vem com condições de pagamento facilitadas, que ajudam bastante na hora de fechar negócio. E se o que você busca é mais potência, a versão Ultimate vem com um motor 1.6 TGDI de 193 cv e também oferece bônus de até R$ 11 mil. Já a versão N Line, que tem um visual mais esportivo, garante um desconto de até R$ 13.600.

### Modelos 2025

Todas essas versões são parte da linha 2025, com a Limited sendo classificada como 25/25 e as outras como 25/26. A promoção não é só para pessoas físicas, mas também para jurídicas e o público PcD, que pode se surpreender com bônus ainda maiores dependendo do modelo escolhido.

Esse tipo de iniciativa mostra que a Hyundai está really tentando manter o Creta na briga em um mercado que só fica mais competitivo. Com preços mais atraentes e condições de compra facilitadas, fica mais fácil para os apaixonados por carros realizarem o sonho de ter um SUV estiloso e eficiente. Se você só precisa daquele empurrãozinho extra para decidir, agora é a hora!