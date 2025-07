Kicks Play Active Plus tem desconto de R$ 28 mil e é mais barato que Polo

O Nissan Kicks Play Active Plus está com uma promoção super interessante para pessoas com deficiência (PcD). Durante a campanha de vendas diretas que vai até o final de julho, quem se enquadrar nos critérios pode garantir a isenção do IPI, que é um desconto de R$ 16.201. Além disso, ainda tem um bônus de fábrica de R$ 11.799.

Para você ter uma noção, o modelo Active Plus CVT tem um preço sugerido de R$ 117.990 para o público em geral. Mas, para PcD, o valor cai para apenas R$ 89.990! Isso significa uma economia de R$ 28.000. Esses preços são válidos para cores sólidas; se você preferir uma pintura metálica ou perolizada, precisa adicionar R$ 2.000.

E se você ficou curioso sobre como conseguir esses benefícios, é bem simples: basta passar por uma avaliação médica e apresentar um laudo, podendo ser feito por um profissional do SUS ou autorizado pelo Detran. Nas concessionárias Nissan, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre a documentação necessária, prazos e como funciona o processo de faturamento.

Sempre que falamos de isenção de impostos, é bom ficar por dentro, né? Para entender melhor sobre o IPI e o ICMS, recomenda-se acessar os sites da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda do seu estado.

Agora, falando do Kicks em si! Ele vem recheado de recursos que fazem a diferença no dia a dia. Tem controle remoto para abrir e fechar as portas — uma mão na roda, principalmente quando você está carregado de compras ou com as mãos ocupadas. Os bancos têm um acabamento bem confortável e ainda contam com a tecnologia Zero Gravity, que é ótimo para longas viagens. E quem não gosta de um ar-condicionado funcionando direitinho, não é mesmo?

O volante, por sua vez, é bem prático, com regulagem de altura e profundidade. Ele ainda vem com controle do piloto automático, e isso ajuda bastante nas viagens em estrada, onde você pode relaxar um pouco.

O porta-malas tem iluminação interna, o que é um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Com lanternas traseiras em LED e um aerofólio integrado na cor do carro, o Kicks se destaca na estética também.

Além disso, os retrovisores externos têm regulagem elétrica e um indicador de direção em LED, que deixam tudo mais seguro na hora de mudar de faixa. E a segurança é levada a sério nesse modelo: temos airbags frontais, laterais e de cortina, garantindo proteção a todos os ocupantes.

E se você já pegou trânsito pesado, sabe como um bom controle de tração e estabilidade pode fazer a diferença. O Kicks também conta com um sistema de áudio moderno, com tela touchscreen de 7”, suporte para Apple CarPlay e Android Auto. Perfeito para quem gosta de andar sempre conectado!

Em resumo, a oferta do Kicks para PcD é realmente irresistível, trazendo não apenas um preço acessível, mas também tecnologia e segurança que fazem a experiência ao volante ainda melhor. É um apelo que toca muito quem ama dirigir e quer um carro que tenha tudo para oferecer conforto e praticidade no dia a dia.