Ford oferece desconto de R$ 31.010 na Ranger XLS para CNPJ

A Ford Ranger XLS 2026 está com uma promoção imperdível voltada para empresas e produtores rurais durante o mês de julho. Se você está nesse perfil, é a hora de aproveitar! Essa picape é uma das mais desejadas do segmento médio, perdendo apenas para a famosa Toyota Hilux, e tem uma capacidade de carga que impressiona: até 1.037 kg.

O preço da versão XLS 2.0 automática 4×4, que normalmente fica em R$ 281.900, caiu para R$ 250.890 para os clientes com CNPJ. Isso significa uma economia de R$ 31.010. Essa condição foi confirmada pelo pessoal do portal Fipe Carros após contato direto com a Ford.

Quem estiver interessado pode dar uma passada na concessionária Ford mais próxima. É lá que você vai encontrar todas as informações sobre documentação, prazos de entrega, formas de pagamento e até opções de financiamento.

Recursos e Conforto

A Ranger XLS vem equipada com quatro modos de direção: Normal, Econômico, Reboque/Transporte e Escorregadio. Isso é ótimo para quem percorre diferentes tipos de terreno. E se você já enfrentou descidas íngremes, vai adorar o controle automático em descidas que essa picape oferece. Com diferencial traseiro bloqueável e direção elétrica, a experiência ao volante se torna muito mais leve.

Para quem costuma levar a família ou os amigos, os cintos de três pontos para todos os bancos traseiros são um ótimo toque de segurança. E tem mais: a Ranger conta com sensor de estacionamento, câmera de ré e trava da caçamba com chave. Ou seja, é conforto e segurança na medida certa.

Tecnologia e Praticidade

A picape ainda traz controle eletrônico de estabilidade e sete airbags, incluindo um para o joelho do motorista. O limitador de velocidade e o assistente para sair em rampas também são recursos que fazem diferença no dia a dia, especialmente para quem enfrenta trânsito nas cidades. E o melhor: a partida remota que liga o ar-condicionado antes mesmo de você entrar no carro é um detalhe que faz toda diferença em dias quentes.

Para quem curte música, os seis alto-falantes e o sistema multimídia Sync 4 com tela touchscreen garantem entretenimento completo, funcionando com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O ar-condicionado digital e o volante regulável em altura e profundidade também são bem-vindos para quem passa muito tempo na estrada.

Design e Funcionalidade

Os faróis que acendem sozinhos trazem ainda mais praticidade, e o ar-condicionado para os passageiros de trás garante conforto também para quem vai atrás. Com um carregador por indução para celular, você já se livra dos cabos! O painel colorido é uma verdadeira aula de personalização.

Na caçamba, você encontra seis pontos para amarrar carga e uma tomada 12V para facilitar ainda mais. As rodas de liga leve aro 17″ e os faróis Full LED dão aquele toque de modernidade que todos nós amamos.

Performance Sob o Capô

Falando no que importa, sob o capô da Ford Ranger XLS 2.0 AT 4×4, você vai encontrar um motor 2.0 16V de quatro cilindros da linha Panther. Ele entrega 170 cv de potência a 3.500 rpm e um torque de 41,3 kgfm a 2.000 rpm, tudo isso combinado com um câmbio automático de seis marchas. E, claro, a tração 4×4 com opção de marcha reduzida faz com que você encare qualquer terreno com confiança.

Preços e Ofertas

Se você está de olho na Ford Ranger XLS 2026, os preços são os seguintes:

Configuração Preço Geral Preço para CNPJ e PR Desconto XLS 2.0 AT 4×4 R$ 281.900,00 R$ 250.890,00 R$ 31.010,00

Se você é apaixonado por picapes e precisa de um carro robusto, a Ford Ranger XLS 2026 pode ser a escolha perfeita!