Toyota lança revisão com preços fixos para SW4 2025

A Toyota trouxe uma novidade bem bacana para os apaixonados pelo SUV SW4 2025: o programa “Revisão Facilitada”. Com essa iniciativa, a marca quer deixar a manutenção mais simples e com custo previsível. Esse modelo foi revelado em novembro de 2024 e, agora, já está recebendo esse benefício.

Um dos grandes atrativos é o preço fixo de R$ 1.199 para cada uma das seis primeiras revisões. E a melhor parte? Esse valor promocional vale para serviços realizados entre 1º de maio e 30 de setembro de 2025. Depois disso, é possível que os preços mudem, então vale a pena ficar de olho!

Outro detalhe interessante é que a revisão está atrelada ao chassis do carro. Isso significa que, se você decidir vender seu SW4 antes de usar todas as revisões, o novo proprietário também pode aproveitar essa vantagem. Isso pode ajudar a aumentar o valor de revenda, algo que muitos motoristas consideram importante.

As revisões cobrem todos os serviços descritos no plano de manutenção do manual do proprietário. Mas é bom lembrar que itens extras ou substituições necessárias após uma avaliação técnica ficam fora desse pacote e precisam ser pagos à parte.

É legal notar que situações de uso severo também estão fora da cobertura do programa. Ou seja, se você tiver experiências mais extremas com o carro, como trilhas pesadas ou uso como táxi, os custos de manutenção podem ser por sua conta.

Segundo o gerente-geral de Pós-Venda da Toyota do Brasil, Jorge Mussi, essa ação reforça a preocupação da marca com o serviço de pós-venda. Para ele, a “Revisão Facilitada” oferece conveniência e valor ao cliente, além de garantir um serviço padronizado nas concessionárias do país.

E para aqueles que estão de olho em outras opções da Toyota, vale a pena conferir o novo Toyota Corolla Cross XRE 2026. A Toyota também está com novidades no automobilismo, como a confirmação do desenvolvimento da nova geração do Celica.

Mas, voltando ao tema da manutenção, quem já passou pela experiência de pegar um trânsito pesado e ficou na dúvida sobre a revisão programada, vai entender que esse tipo de serviço traz um alívio no planejamento. Afinal, sempre é bom saber que a manutenção está em dia e preparada para as próximas aventuras!