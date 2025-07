Renault oferece desconto de R$ 26.268 no Kardian Techno para PcD

O Renault Kardian Techno está dando um show com suas condições especiais para pessoas com deficiência (PcD). Durante uma campanha promocional que vai até o final de julho, a versão intermediária deste SUV pode ser comprada com isenção total de IPI e um descontão direto da fábrica.

Vamos aos números: o modelo Techno AT com motor 1.0 turbo normalmente custa R$ 137.490. Mas, se você tem direito à isenção, o preço despenca para R$ 111.222 — uma economia de R$ 26.268! Isso foi confirmado pela Renault, e vale lembrar que o valor pode variar dependendo do estado.

Para garantir esse benefício, a pessoa precisa passar por uma avaliação médica e apresentar um laudo emitido por um profissional do SUS ou credenciado pelo Detran. Se você tiver alguma dúvida sobre a documentação ou formas de financiamento voltadas ao público PcD, as concessionárias da Renault estão prontas para ajudar.

Equipamentos e Conforto

O Renault Kardian Techno vem recheado de equipamentos que tornam a experiência a bordo bem agradável. Ele conta com um painel de instrumentos digital de 7 polegadas e faróis 100% LED, que têm a assinatura diurna (DRL). Além disso, a nova grade frontal está de cara nova, com o logo “Nouvel’R”.

O ar-condicionado é digital com função automática e filtro de pólen. Existem também recursos como freio de estacionamento eletrônico e ajuste manual de altura no banco do motorista. Para dar um toque mais premium, o volante é super caprichado. E quem dirige em viagens longas sabe como um volante confortável faz a diferença.

Conectividade e Segurança

Esse SUV não fica atrás quando o assunto é tecnologia. A central multimídia flutuante Display Link tem uma tela de 8” e permite espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. E vamos combinar, quem não ama poder tocar suas playlists durante a viagem?

A segurança também é prioridade, com a câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro para facilitar manobras. Os bancos traseiros têm sistema de fixação ISOFIX para cadeirinhas, e todos os ocupantes usam cintos de 3 pontos. Ah, e o volante ainda tem regulagem de altura e profundidade para o ajuste ideal.

Desempenho do Motor

Sob o capô, o Renault Kardian Techno vem equipado com motor 1.0 turbo que entrega até 125 cv a 5.750 rpm e torque de 22,4 kgfm entre 2.000 e 4.000 rpm. A transmissão automática de seis marchas oferece um desempenho que não deixa a desejar, seja para o uso na cidade ou em estradas. E quem pega muito trânsito intenso sabe que um câmbio esperto faz toda a diferença na hora de se mover.

Resumo da Oferta

Se você está pensando em adquirir um SUV com um ótimo custo-benefício, o Renault Kardian Techno é uma opção a se considerar. Confira os preços:

Versões Preço de tabela Preço para PcD Descontos Techno AT 1.0T R$ 137.490,00 R$ 111.222,00 R$ 26.268,00

Emresumo, além de um preço super atraente para o público PcD, o Renault Kardian Techno oferece uma série de recursos que garantem conforto, tecnologia e segurança. É um carro que promete agradar a todos, especialmente quem valoriza economia e praticidade no dia a dia. A corrida para aproveitar essa promoção está rolando, então não fique de fora!