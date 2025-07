Carros mais vendidos no Brasil até 23 de julho de 2025

A Fiat Strada segue firme na liderança do mercado brasileiro até 23 de julho, com impressionantes 9.346 unidades vendidas apenas neste mês. Isso representa um crescimento de 7% em relação a junho, e, no total do ano, já são 72.043 emplacamentos! E quem diria, o Volkswagen Polo também deu um show e ficou em segundo lugar, com 8.752 carros vendidos no mesmo período.

Falando dos SUVs, o Volkswagen T-Cross se destacou e assumiu a primeira posição da categoria, fechando o mês com 6.485 unidades vendidas. O Hyundai Creta não ficou muito atrás e, mesmo tendo uma boa performance, com 5.617 unidades, acabou em quarto lugar, com um crescimento de 17% nas vendas comparado ao mês anterior. E quem já pegou aquele trânsito tenso sabe como um SUV confortável pode fazer toda a diferença na hora de dirigir.

O Fiat Argo aparece em terceiro lugar, com 6.540 unidades vendidas, e fez um baita resultado ao emplacar 1.218 carros no último dia do mês, segundo os dados da Fenabrave. Uma boa estratégia para quem quer mais espaço e conforto ao volante. E não é só isso: o Fiat Mobi surpreendeu ao sair da 19ª para a 6ª posição, somando 5.116 unidades.

O Chevrolet Onix não ficou para trás e conquistou o sétimo lugar com 4.678 unidades vendidas. Logo atrás, temos o Toyota Corolla Cross, que emplacou 4.545 veículos, fortalecendo sua presença no setor, especialmente com a nova versão XR voltada para o público PcD. Além disso, a Volkswagen Saveiro garantiu sua posição com 4.416 unidades.

Na categoria das picapes médias, a Toyota Hilux segue liderando com 4.011 emplacamentos. Quem tem uma dessas sabe como essa picape é robusta e ideal para quem não abre mão de força e estilo.

Entre os sedãs, o Volkswagen Virtus está na dianteira com 2.812 unidades vendidas, superando o famoso Toyota Corolla, que registrou 2.310 emplacamentos. E o GWM Haval H6 já começa a aparecer no ranking, com 2.174 unidades.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Fiat Strada – 9.346 Volkswagen Polo – 8.752 Fiat Argo – 6.540 Volkswagen T-Cross – 6.485 Hyundai Creta – 5.617 Fiat Mobi – 5.116 Chevrolet Onix – 4.678 Toyota Corolla Cross – 4.545 Volkswagen Saveiro – 4.416 Nissan Kicks – 4.144 Toyota Hilux – 4.011 Fiat Fastback – 3.925 Volkswagen Nivus – 3.919 Chevrolet Tracker – 3.585 Hyundai HB20 – 3.489 Fiat Pulse – 3.349 Jeep Compass – 3.203 Fiat Toro – 3.005 Volkswagen Virtus – 2.812 Honda HR-V – 2.747 Caoa Chery Tiggo 7 – 2.554 Jeep Renegade – 2.385 Ford Ranger – 2.252 Toyota Corolla – 2.310 GWM Haval H6 – 2.174 Chevrolet S10 – 1.823

Esse ranking, produzido pela Fipe Carros e com dados da Fenabrave, mostra como o gosto dos brasileiros por diferentes modelos de carros continua a evoluir. É sempre interessante ver essas mudanças, não é mesmo?