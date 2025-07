IM Motors divulga lançamento de EV com maior autonomia

A IM Motors está prestes a agitar o mercado com a apresentação do seu mais novo SUV elétrico, o IM LS9, no dia 1º de agosto de 2025. Esse evento global promete ser um marco, já que o carro vem recheado de tecnologias que não só vão aumentar a autonomia, mas também melhorar a performance na hora de recarregar a bateria.

Esse monstro de 5,27 metros de comprimento e 2 metros de largura vai oferecer um espaço interno espetacular, ideal para famílias ou para quem adora rodar com os amigos nos finais de semana. O entre-eixos de 3,16 metros deixa tudo ainda mais espaçoso — imagine um passeio confortável com todos os ocupantes!

Inovações nas Baterias

Uma das estrelas desse novo modelo é a bateria de 66 kWh, desenvolvida em parceria com a gigante CATL. Esta é a maior bateria já utilizada em um veículo elétrico com autonomia estendida. Com uma autonomia que ultrapassa os 450 km segundo o padrão chinês CLTC, o IM LS9 se destaca frente a concorrentes como o Maextro S800.

Quem costuma pegar estrada sabe que uma bateria robusta faz toda a diferença. E se você já teve que parar para recarregar no meio de uma viagem, sabe o quanto isso pode ser um aborrecimento.

Carregamento e Performance

Junto com essa bateria poderosa, o SUV vem com um sistema de carregamento ultrarrápido de 800V. Isso significa que você pode recarregar a bateria em tempo recorde. E não para por aí: o motor 1.5 turbo, fabricado pela SAIC Motor, atua como um verdadeiro “extensor de alcance”, entregando até 114 kW de potência. É a combinação perfeita para quem precisa de versatilidade em viagens longas.

Essa abordagem está se tornando uma tendência no mundo dos EREVs (veículos elétricos com extensor de autonomia). O objetivo aqui é simples: baterias maiores para o dia a dia, mas com um tanque de combustível menor para emergências. Assim, você não precisa ficar com aquela ansiedade de ficar sem bateria em uma viagem.

Mudar o Jogo no Mercado

O IM LS9 representa uma ousadia e tanto por parte da IM Motors, que busca se posicionar como uma das montadoras mais inovadoras. Com esse modelo, tanto quem deseja rodar apenas no modo elétrico quanto quem quer um pouco mais de flexibilidade em suas aventuras vai se sentir atendido. Outros veículos, como o Xpeng MPV X9, também estão surgindo para se juntar a essa revolução no setor.

Com todos esses recursos e um design imponente, é impossível não ficar empolgado com o que está por vir!