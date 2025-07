Preço e ficha técnica de modelos no Fipe Carros

A Fiat Strada Ranch 2026 chegou para impressionar. Essa versão é a mais completa da picape e já tem um preço sugerido de R$ 146.990. Não é à toa que ela é a líder de vendas entre carros de passeio e comerciais leves. Só entre janeiro e junho de 2025, foram emplacadas nada menos que 62.703 unidades, segundo a Fenabrave. Isso mostra como a Strada conquistou seu espaço nas garagens brasileiras.

Se você está curioso sobre o motor, a Strada Ranch e a Ultra são equipadas com um potente 1.0 Turbo 200 Flex. Ele entrega até 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina, além de um torque de 20,4 kgfm em ambos os combustíveis. O câmbio é automático do tipo CVT, que simula sete marchas. Para os que pegam a estrada com frequência, a suavidade do câmbio é realmente um ponto forte!

Cores e Estilo

Quando você pensa em personalização, a Strada 2026 não decepciona. A cor sólida Preto Vulcano vem sem custo adicional. Se você optar pelo vermelho Montecarlo ou branco Banchisa, terá que desembolsar mais R$ 990. E se a sua preferência for por cores metálicas, prepare-se para adicionar R$ 2.290 no orçamento para as opções Cinza Silverstone e Prata Bari. Afinal, cada detalhe conta, não é mesmo?

Equipamentos Top de Linha

Essa picape é mais do que bonita; é cheia de tecnologia e segurança. A Strada Ranch 2026 vem equipada com airbags laterais e duplos, alerta para o uso do cinto de segurança do motorista, e ar-condicionado digital automático. O badge "RANCH" no interior só soma ao feeling de exclusividade que o modelo transmite.

Aliás, quem já teve que estacionar em lugares apertados sabe como uma câmera de ré pode ser um salva-vidas. E não para por aí: ela conta com um design exclusivo, costuras personalizadas, direção elétrica e faróis de neblina em LED. Para quem leva a família, o sistema Isofix para cadeirinhas é uma mão na roda.

A Praticidade em Foco

Esse modelo turbo vem com um monte de recursos práticos. Os ganchos para amarração de carga na caçamba e a iluminação também ajudam. E você que gosta de viajar sabe como é crucial um bom espaço para bagagem. A capacidade de carga da Strada é de 844 litros, uma mão na roda para quem leva muitas coisas.

O painel com detalhes em marrom metálico e o porta-luvas iluminado dão um toque de sofisticação para o interior. As rodas de liga leve aro 16″ são um charme e, com os pneus 205/55 R16, vão garantir aquela performance nas curvas.

Ficha Técnica

Vamos falar um pouco das especificações técnicas da Fiat Strada Ranch 2026:

Motor: 1.0 200

1.0 200 Câmbio: CVT

CVT Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 130 cv (etanol)

130 cv (etanol) Torque: 20 kgfm a 1750 rpm (E/G)

20 kgfm a 1750 rpm (E/G) Velocidade Máxima: 180 km/h

180 km/h Aceleração (0 a 100 km/h): 9,5 segundos

9,5 segundos Consumo na Cidade: 7,7 km/l (E) / 11,1 km/l (G)

7,7 km/l (E) / 11,1 km/l (G) Consumo na Estrada: 9,3 km/l (E) / 12,0 km/l (G)

9,3 km/l (E) / 12,0 km/l (G) Altura do Solo: 210 mm

210 mm Tanque de Combustível: 55 litros

55 litros Peso Líquido: 1.174 kg

1.174 kg Carga Útil: 650 kg

650 kg Garantia Total: 36 meses

A Strada Ranch 2026 realmente combina estilo, conforto e praticidade. Se você é fã de picapes, com certeza vai querer dar uma conferida nessa máquina!