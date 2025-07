Preços e mudanças: confira as novidades necessárias

A Honda CB 300F Twister está de volta com novidades na linha 2026! Desde seu lançamento em 2023, essa máquina já conquistou mais de 140 mil apaixonados por velocidade e estilo nas estradas brasileiras. Se você busca uma entrada no mundo das motos esportivas, essa é uma excelente opção.

Vamos falar do motor? Ele é um SOHC de 293,5 cm³, com arrefecimento a ar e quatro válvulas, que traz a famosa tecnologia FlexOne. Isso significa que você pode abastecer com etanol e sentir a potência de até 24,7 cv a 7.500 rpm, além de um torque de 2,6 kgfm a 5.500 rpm. A moto ainda conta com um câmbio de 6 marchas e uma embreagem que facilita a trocas, evitando bloqueios na roda traseira quando você reduz.

E o peso? São apenas 139 kg a seco, o que deixa a pilotagem bem ágil. O tanque de combustível é generoso, comportando 14,1 litros, perfeito para aquelas viagens longas ou passeios de fim de semana. As rodas de liga leve de 17 polegadas além de dar um toque esportivo, estão calçadas com pneus que garantem muito grip.

Quando se trata de freios, a CB 300F Twister não decepciona! Com discos de 276 mm na frente e 220 mm atrás, ambos com ABS, você tem segurança em qualquer situação. Já para a suspensão, a frente conta com um garfo telescópico com tubos de 41 mm. A traseira tem um sistema com duas molas e ajuste de pré-carga, prontinha para absorver todas as irregularidades do piso.

Falando em conectividade, o painel digital conta com um LCD super legível que permite acompanhar consumo médio e a quantidade de combustível restante. E claro, não poderia faltar o carregador USB para dar aquele “gás” na tecnologia do dia a dia. As versões CBS têm freios combinados, enquanto a ABS traz o sistema antitravamento, garantindo que você mantenha o controle mesmo nas horas mais apertadas.

A linha 2026 ainda traz novidades nas cores! Agora você pode encontrar a versão ABS na nova cor Azul Perolizado, enquanto a CBS estreia o Cinza Metálico, ambas acompanhadas do já conhecido e charmoso Vermelho Metálico. Se você está pensando em adquirir uma, elas estarão disponíveis nas concessionárias a partir da segunda quinzena de agosto, com uma garantia de 3 anos e sem limite de quilometragem.

Honda CB 300F Twister 2026: versões, cores e preços

Honda CB 300F ABS: Azul Perolizado (nova) e Vermelho Metálico – R$ 25.637,00 (sem frete)

Honda CB 300F CBS: Cinza Metálico (nova) e Vermelho Metálico – R$ 24.657,00 (sem frete)

Com um design que agrada os mais diferentes estilos, a Honda CB 300F Twister promete não só performance, mas também uma experiência de pilotagem única. Em frente ao horizonte, já dá pra sentir a adrenalina!