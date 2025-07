Kawasaki lança nova esportiva superior à Ninja 400

A Kawasaki Ninja 500 é uma motocicleta que combina potência, estilo e acessibilidade. Seu motor bicilíndrico de 449 cilindradas gera 51 cavalos de potência a 10.000 rpm e torque de 4,3 kgfm a 7.500 rpm. Essa configuração permite uma aceleração suave e respostas rápidas, tanto em áreas urbanas quanto em longas estradas. A transmissão possui seis marchas, possibilitando que o piloto explore todo o potencial do motor com precisão.

Um dos destaques da Ninja 500 é a embreagem assistida e deslizante. Essa tecnologia reduz o esforço necessário nas trocas de marcha e evita o travamento da roda traseira durante reduções bruscas, aumentando a segurança na condução. Para os pilotos iniciantes, isso transmite confiança. Já para os mais experientes, proporciona controle durante pilotagens mais ousadas.

A motocicleta vem equipada com diversas inovações que tornam cada viagem mais prática e segura. Um dos recursos é o painel TFT colorido, que apresenta informações de forma clara e personalizável, mesmo sob luz intensa. Além disso, o sistema KIPASS permite que a moto seja ligada sem a necessidade de uma chave física, aumentando a comodidade sem comprometer a segurança. As setas em LED e a luz de advertência de perigo melhoram a visibilidade em qualquer situação, contribuindo para a segurança do piloto e complementando o visual moderno da moto.

A estabilidade é outro ponto forte da Ninja 500. Seu chassi leve, em formato de treliça, proporciona agilidade, ideal para manobras em espaços apertados ou em curvas. A suspensão traseira, chamada Uni Trak, é responsável por absorver as irregularidades do terreno, garantindo conforto e tração constante. Essa combinação torna a motocicleta versátil, adequada tanto para deslocamentos urbanos quanto para aventuras mais longas.

No quesito design, a Kawasaki Ninja 500 exibe um estilo agressivo, refletindo sua ligação com o Kawasaki Racing Team. A edição especial (SE) se destaca com cores vibrantes e gráficos inspirados em competições. O assento é projetado para proporcionar conforto, e as linhas aerodinâmicas não apenas impressionam, mas também melhoram a performance da moto.

As especificações da Kawasaki Ninja 500 incluem:

Motor : Bicilíndrico, 449 cc, 51 cv

: Bicilíndrico, 449 cc, 51 cv Transmissão : 6 velocidades, embreagem assistida

: 6 velocidades, embreagem assistida Painel : TFT colorido, personalizável

: TFT colorido, personalizável Suspensão traseira : Uni Trak, ajustável

: Uni Trak, ajustável Tecnologia: KIPASS, setas LED, luz de advertência

Escolher a Kawasaki Ninja 500 em 2025 representa uma decisão inteligente para quem busca uma motocicleta esportiva de entrada que não compromete desempenho, tecnologia e estilo. Ela é ideal para quem quer explorar a cidade ou acelerar em rodovias abertas, oferecendo uma experiência de pilotagem envolvente e segura.