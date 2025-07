BMW transforma-se em cenário inusitado com cadeira de jardim

Um cara de 64 anos acabou se metendo em uma furada lá em Narre Warren, que fica a sudeste de Melbourne, na Austrália. Ele estava dirigindo um BMW Série 3 (E36) de forma bem inusitada, sem capô e usando uma cadeira de plástico de jardim no lugar do assento. Sério! A cena foi tão bizarra que chamou a atenção da polícia, que decidiu fazer a abordagem por volta das 15h15 de uma segunda-feira.

Ao se aproximarem do carro, os policiais não acreditaram no que estavam vendo. Além do capô ausente, o motorista tinha improvisado um assento com almofadas sobre a cadeira plástica. Ele disse que estava indo buscar peças para o carro, mas, mesmo assim, a situação era bem perigosa.

A polícia não teve dúvidas e impediu que ele saísse com o carro. Eles consideraram que a condição do BMW era tão insegura que emitiram uma notificação de defeito. Isso significa que o carro não poderia circular nas ruas até que tudo fosse consertado. O motorista, claro, vai responder por várias infrações de trânsito.

Dirigir um carro assim não é só uma questão de estética; é um risco tanto para quem está ao volante quanto para os outros na estrada. Imagina precisar fazer uma freada rápida sem ter um banco decente? Pode ser um desastre.

Apesar de tudo isso, o restante do BMW parecia estar em boas condições, se a gente considerar a idade dele. O E36, que foi produzido entre 1990 e 2000, ainda é muito querido pela galera que ama carros antigos, por conta desse estilo clássico e do desempenho.

As autoridades dão um toque importante: criatividade é legal, mas tem que ter limite. As modificações no carro precisam seguir as normas de segurança, porque, no final das contas, a integridade de todos na estrada deve ser a prioridade. Vale a pena pensar duas vezes antes de sair por aí com um carro irregular, como essa história deixou bem claro.