Mega-Sena acumula; próximo prêmio pode atingir R$ 36 milhões

Na noite de terça-feira, 22 de abril de 2025, foi realizado o sorteio do concurso 2.891 da Mega-Sena em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, o que fez com que o prêmio acumulasse. Agora, o próximo sorteio, marcado para quinta-feira, 24 de abril de 2025, deve oferecer um prêmio estimado em R$ 36 milhões.

Os números sorteados foram: 19, 24, 26, 34, 35 e 54. Embora ninguém tenha ganhado o prêmio principal, muitas apostas acertaram números suficientes para garantir prêmios menores. Ao todo, 41 apostas conseguiram acertar cinco dos números, cada uma recebendo R$ 70.587,08. Além disso, 3.005 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 1.375,83 cada.

Com o prêmio acumulado, a expectativa é alta para o próximo sorteio. A quantia significativa de R$ 36 milhões atrai tanto apostadores experientes quanto novos participantes, que já começam a planejar suas apostas na esperança de se tornarem milionários.

Participar da Mega-Sena é simples. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Os jogadores escolhem entre seis e quinze números, e o valor da aposta varia conforme a quantidade de números escolhidos, com mais números aumentando as chances de ganhar. Também existem bolões, que permitem que grupos de pessoas façam apostas conjuntas, aumentando ainda mais as possibilidades de vitória.

Além do impacto financeiro nas vidas dos ganhadores, a Mega-Sena também gera benefícios sociais. Parte do dinheiro arrecadado com as apostas é destinado a programas nas áreas de educação, segurança e esportes, contribuindo assim para o desenvolvimento social do país. Isso torna a participação no jogo não apenas uma chance de ganhar, mas também uma forma de contribuição para a sociedade.