Comprou sozinho? O que saber antes de ir ao mercado

Morar sozinho traz uma sensação de independência, mas essa liberdade também pode encarecer as compras do mês. Muitas vezes, os preços altos de embalagens menores e promoções como "leve 2, pague 1", podem resultar em custos adicionais que você não percebe na hora de se alimentar. Além disso, o desperdício de alimentos, que ocorre quando compramos mais do que conseguimos consumir, também pode aumentar o valor que você gasta com comida.

Contudo, há maneiras de evitar esses "custos invisíveis" e ainda manter uma alimentação saudável e variada. Com algumas estratégias simples de compras, é possível economizar e se alimentar bem.

Entendendo os Custos de Morar Sozinho

Um dos principais desafios para quem vive sozinho é o que alguns chamam de "taxa do solteiro". Isso acontece quando você é obrigado a comprar embalagens menores, que geralmente têm um preço maior por unidade. Por exemplo, um pacote de 500g de café pode custar mais por quilo do que um de 1kg. Assim, ao comprar somente o que precisa, você acaba pagando mais por porções menores.

Além disso, o desperdício também pesa no bolso. Se você compra um maço inteiro de couve e metade dele estraga, o custo da parte que você consumiu, na prática, dobra.

A Importância dos Produtos a Granel

Uma solução para quem mora sozinho é aproveitar a seção de produtos a granel. Essa área dos supermercados permite que você compre a quantidade exata de cada item, evitando desperdícios e gastos desnecessários. Se você precisa de apenas 100g de aveia ou um pouco de tempero específico, pode adquirir somente o que vai utilizar, sem o risco de alimentos ficarem encostados na despensa.

Usando o Freezer a Seu Favor

O freezer pode ser um grande aliado na economia e na prevenção do desperdício. Ao comprar alimentos em maior quantidade, que costumam ter um preço por quilo mais barato, você pode congelar porções individuais. Por exemplo, se você encontra uma boa oferta de pão de forma ou carne, compre em maior volume, separe em porções menores e congele. Isso garante que você pague menos e ainda tenha alimentos prontos para diversos dias.

Comprando Vegetais de Forma Inteligente

Comprar vegetais frescos também requer uma estratégia. Ao invés de fazer uma grande compra semanal, considere ir ao mercado mais frequentemente, duas vezes na semana, por exemplo. Opte por comprar hortifrúti por unidade ao invés de embalagens grandes. Foque em vegetais que têm uma durabilidade maior, como cenouras, beterrabas e repolhos, e compre folhas mais sensíveis em menor quantidade e apenas quando tiver um plano de consumo para elas.

Cozinhar de Forma Prática

Cozinhar para um não precisa significar fazer refeições diariamente. Uma técnica eficaz é o "meal prep". Reserve algumas horas nos finais de semana para preparar porções que você utilizará ao longo da semana. Cozinhe uma quantidade maior de arroz, asse legumes ou prepare uma proteína como carne moída ou frango. Armazene tudo em potes individuais na geladeira ou freezer. Durante a semana, você só precisará montar os pratos, o que economiza tempo e esforço.

Lista de Compras Para Quem Mora Sozinho

Para facilitar ainda mais, aqui está uma lista básica de compras focada em ingredientes versáteis e econômicos, ideal para quem vive só:

Na seção a granel: Arroz, feijão e aveia (compre o suficiente para 1 ou 2 semanas).

Arroz, feijão e aveia (compre o suficiente para 1 ou 2 semanas). Hortifrúti (por unidade): 1 cebola, 2 dentes de alho, 2 batatas, 1 cenoura e uma fruta que dure bem, como maçã ou laranja.

1 cebola, 2 dentes de alho, 2 batatas, 1 cenoura e uma fruta que dure bem, como maçã ou laranja. Proteínas: Meia dúzia de ovos e 2 filés de frango (um deles pode ser congelado).

Meia dúzia de ovos e 2 filés de frango (um deles pode ser congelado). Laticínios: 1 pote de iogurte natural, que é versátil e pode ser usado em várias receitas.

1 pote de iogurte natural, que é versátil e pode ser usado em várias receitas. Congelados: 1 pacote pequeno de legumes congelados, como brócolis ou ervilhas, para dias corridos.

Seguindo essas dicas, é possível ter uma alimentação saudável, variada e econômica, facilitando a vida de quem mora sozinho.