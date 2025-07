João Silva convida Faustão para estreia de programa no SBT

A nova atração do SBT, chamada “Programa do João”, está programada para estrear em agosto. Essa novidade ocupará o horário das noites de sábado, logo após o “Sabadou com Virginia”, formando uma programação que contará com a presença de João Silva e Virginia Fonseca.

O programa terá seu espaço na faixa da meia-noite e promete um formato que lembra o famoso “Perdidos na Noite”, que foi muito popular nos anos 1980 sob o comando de Fausto Silva.

O apresentador João Silva já começou a gravar seu programa e expressou um desejo especial: ele gostaria que seu pai, o famoso apresentador Faustão, participasse da estreia. Se Faustão não puder estar presente fisicamente, será exibida uma mensagem gravada em vídeo. Recentemente, a última aparição dele nesse formato foi no “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli, também do SBT.

Além de buscar a participação do pai, João gravou uma entrevista com Carlos Alberto de Nóbrega, o que indica que o programa terá um tom afetivo e nostálgico. A proposta é homenagear a história da televisão, ao mesmo tempo em que João busca se aproximar do público jovem, misturando entrevistas, performances musicais e quadros de humor.

João Silva tem uma nova oportunidade de se estabelecer como apresentador, especialmente depois de uma passagem mais discreta pela Band. Durante seu tempo na emissora, o programa dele começou com uma média de 1,2 ponto de audiência aos sábados, mas caiu para 0,7 ponto quando passou a ser exibido aos domingos, entre setembro e dezembro de 2024. Em 2025, a situação piorou, e a média ficou em cerca de 0,5 ponto.

No SBT, a expectativa é mais animadora. A programação na virada de sábado para domingo pode permitir que João alcance a vice-liderança de audiência, já que competirá com parte da programação religiosa da Record. A aposta é que essa nova fase traga melhores resultados para o apresentador e para a emissora.