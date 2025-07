João Silva convida Faustão para estreia de programa no SBT

Estreia do Programa do João no SBT em Agosto

O novo programa de João Silva, intitulado Programa do João, está agendado para estrear em agosto, trazendo uma proposta inovadora para as noites de sábado no SBT. A atração será exibida logo após o Sabadou com Virginia, formando uma dobradinha com a apresentadora Virginia Fonseca. O programa irá ao ar à meia-noite e promete um formato que remete ao famoso Perdidos na Noite, que foi um grande sucesso sob a apresentação de Fausto Silva nos anos 1980.

João Silva já deu início às gravações de seu programa e, em um gesto especial, fez um pedido ao seu pai, Fausto Silva: ele gostaria que o pai participasse da estreia. Caso isso não seja possível, uma mensagem gravada em vídeo do apresentador deverá ser exibida. A última aparição de Fausto em um programa de televisão foi no Domingo Legal, conduzido por Celso Portiolli, também no SBT.

A estreia do programa não se limitará apenas à participação de Fausto. João já gravou uma entrevista com Carlos Alberto de Nóbrega, indicando que a atração terá um tom afetivo e nostálgico. A ideia é homenagear a história da televisão brasileira enquanto apresenta um João mais descontraído e conectado com o público jovem. O programa contará com entrevistas, músicas e momentos de humor.

Nova Oportunidade Após Passagem pela Band

João Silva terá uma nova chance de se firmar como apresentador após uma experiência na Band que não obteve os resultados esperados. Durante sua passagem, o programa de sábado de João chegou a registrar 1,2 ponto de audiência, mas a média caiu para 0,7 pontos quando passou a ser exibido aos domingos entre setembro e dezembro de 2024. Em 2025, a audiência caiu ainda mais, estabelecendo-se em torno de 0,5 ponto.

No SBT, as expectativas são mais positivas. Com a nova programação na virada de sábado para domingo, a emissora acredita que João poderá alcançar a vice-liderança na audiência, especialmente por concorrer com a programação religiosa de um concorrente direto. Essa mudança de estratégia pode representar uma nova etapa na carreira do apresentador.