Tesla registra aumento na produção e entregas no segundo trimestre

A Tesla compartilhou os números do segundo trimestre de 2025, e, meu amigo, os números são bem impressionantes. Eles produziram nada menos que 410.244 veículos e entregaram 384.122 nesse período. É um desempenho sólido, mostrando que a marca não para, tanto no mundo dos carros quanto no setor de energia.

A maior parte da produção veio dos queridinhos do público, o Model 3 e o Model Y, que juntos somaram 396.835 unidades fabricadas e 373.728 entregues. E o restante, que inclui outros modelos da marca, ficou com 13.409 produzidos e 10.394 entregues. Nada mal para uma empresa que começou como uma promessa em um setor tão desafiador!

No lado da energia, a Tesla também bateu um bolão! Eles instalaram 9,6 GWh em sistemas de armazenamento, que incluem as baterias que alimentam tanto residências quanto negócios. Isso demonstra que a marca está fazendo seu nome também fora do mercado de veículos elétricos.

Agora, vale lembrar que as entregas incluem uma pequena fração de veículos em leasing. Estamos falando de 2% dos modelos 3 e Y, e 7% dos demais. Esses números ajudam a entender melhor como a empresa está se posicionando no mercado.

A Tesla, além de divulgar esses números, também fez um agradecimento especial a todos que colaboraram para esse sucesso: clientes, funcionários, fornecedores e acionistas. É sempre bom ver uma empresa reconhecer o esforço de quem está na jornada com ela, não acha?

Enquanto isso, outras montadoras também estão se movimentando. A Xpeng, por exemplo, já começou a produção local na Indonésia do seu MPV X9. Essa rivalidade só aquece mais o mercado, e quem ganha com isso somos nós, consumidores, com mais opções e tecnologias à disposição.

Com tudo isso, a Tesla prova que está firme, não só na produção, mas também na inovação e diversificação. É bom saber que temos empresas assim, movendo o mercado e ampliando horizontes, não é mesmo?