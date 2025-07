Preço e ficha técnica de veículos no Fipe Carros

O Fiat Pulse Drive 1.3 AT 2026 chegou para fazer barulho por aqui. Ele é uma das opções mais em conta do SUV compacto da marca e só perde para a versão com câmbio manual. O preço sugerido inicia em R$ 111.990,00. Nesta nova linha, que passou por uma sutil reestilização, o Pulse ganhou alguns itens bacanas de série que deixaram o carro ainda mais interessante.

Esqueça os números chatos! Sob o capô, o Pulse Drive 1.3 AT 2026 vem com o motor 1.3 Firefly, que entrega até 107 cv de potência e um torque de 13,7 kgfm. O câmbio CVT simula até sete marchas, oferecendo uma experiência de direção bem tranquila. E, se você está preocupado com o consumo, as médias ficam em 9 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, os números sobem para 12,5 km/l e 14,7 km/l, respectivamente.

E quem não ama um carro que não faz você parar a cada esquina para abastecer? Na estrada, principalmente em viagens mais longas, essa economia vale ouro.

Principais equipamentos do Fiat Pulse Drive 1.3 AT 2026

Agora, vamos ao que realmente importa: os equipamentos! O Pulse vem equipado com controle eletrônico de tração e quatro airbags, garantindo a segurança de todos os passageiros. Para facilitar a vida, o sistema de som conta com quatro alto-falantes — dois na frente e dois atrás — e uma tela de 8,4″ sensível ao toque. Ah, e não podemos esquecer do Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Isso mesmo! Chega de ficar se preocupando com fios desnecessários.

O carro também apresenta um ar-condicionado digital automático, super prático para os dias quentes que enfrentamos. E se você é do tipo que gosta de levar tudo para a estrada, as barras longitudinais no teto são uma ótima adição.

Fala sério: quem não gosta de um console central que ainda oferece espaço para celular, copos e outros pequenos objetos? A direção elétrica ajuda bastante na manobrabilidade, especialmente em cidades como São Paulo, onde o trânsito pode ser um desafio diário.

Design e Confiabilidade

Os faróis são totalmente em LED, com luzes diurnas que dão aquele olhar moderno ao carro. A segurança fica garantida com os freios ABS e a distribuição eletrônica de frenagem. E se você precisa levar os pequenos, a fixação ISOFIX é uma mão na roda. O acabamento interno escurecido também dá um toque diferenciado, além das lanternas traseiras em LED.

Na parte de conectividade, o painel de instrumentos tem uma telinha multifuncional de 3,5″ que mostra informações essenciais do carro. Os retrovisores externos possuem ajuste elétrico e a função tilt down, que inclina quando você engata a ré — ótimo para dar aquela olhadinha na calçada.

As rodas de aço aro 16 equipadas com calotas também são um charme à parte, e ainda há uma entrada USB na parte de trás. O sistema iTPMS monitora a pressão dos pneus, algo que muitos motoristas esquecem na correria do dia a dia. Ah, e não se esqueça do sistema ORVR, que reduz a emissão de vapores do combustível — mais um ponto positivo para sustentabilidade!

Ficha técnica do Fiat Pulse Drive 1.3 AT 2026

Veja com mais detalhes a ficha técnica do modelo, que tem tudo a ver com o que você busca:

Motor 1.3 Câmbio CVT Tração Dianteira Potência 107 cv a 6.250 rpm (etanol) Torque 13,7 kgfm a 4.000 rpm (E) / 13,2 kgfm a 4.250 rpm (G) Consumo na cidade 9 km/l (E) / 12,5 km/l (G) Consumo na estrada 10,4 km/l (E) / 14,7 km/l (G) Comprimento 4.099 mm Largura 1.989 mm Altura 1.576 mm Entre-eixos 2.532 mm Capacidade do tanque de combustível 47 litros Capacidade do porta-malas 370 litros Peso líquido 1.187 kg Rodas e pneus Aço R16 (dianteira e traseira) Garantia total 36 meses Garantia de motor e câmbio 36 meses

Com todas essas características, é fácil entender por que o Fiat Pulse Drive 1.3 AT 2026 está chamando tanta atenção. Ele é uma opção que promete agradar tanto quem busca praticidade no dia a dia quanto quem quer um carro estiloso e econômico para as viagens de fim de semana.