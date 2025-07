Produção de petróleo e gás natural no Brasil sobe 2,8% em junho

A produção de petróleo e gás natural no Brasil apresentou um crescimento de 2,84% entre os meses de maio e junho, totalizando 4,897 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Esses números são de um levantamento preliminar realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No detalhamento da produção, o petróleo teve um aumento de 2,09%, atingindo uma média de 3,755 milhões de barris por dia. Já a produção de gás natural registrou um crescimento mais expressivo de 5,39%, chegando a 181,5 milhões de metros cúbicos diários.

Destacando o pré-sal, essa camada geológica foi responsável por uma parte significativa da produção total, com 78,82%, o que corresponde a 3,860 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Isso representa um avanço de 1,51% em comparação a maio. Dentre esses números, a extração de petróleo no pré-sal somou 2,980 milhões de barris por dia, enquanto a produção de gás natural alcançou 139,7 milhões de metros cúbicos.

Esses dados refletem o desempenho do setor energético brasileiro e evidenciam a importância da produção do pré-sal na matriz energética do país.