VAR influencia árbitro a assinalar pênalti para o Athletico

Curitiba – Análise do VAR gera polêmica em jogo entre Athletico e Ferroviária

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um áudio e um vídeo da análise do VAR referente a um lance controverso no empate em 1 a 1 entre Athletico e Ferroviária, na 18ª rodada da Série B. O episódio ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o árbitro Alisson Sidnei Furtado marcou um pênalti após uma recomendação da equipe de vídeo.

Segundo a análise, o árbitro de vídeo, Antônio Magno Lima Cordeiro, apontou um toque no braço do meio-campista Dudu, do Athletico, durante um cruzamento na área. A justificativa foi que o braço estava em uma posição antinatural, o que, segundo as regras de jogo, pode configurar falta ao ampliar o espaço corporal do jogador.

No áudio divulgado, é possível ouvir o árbitro questionando se o toque não teria ocorrido antes no rosto de Dudu. Contudo, o VAR defendeu a interpretação de que o braço dele estava afastado do corpo e que o toque foi direto, sugerindo que o árbitro revisse a jogada no monitor. Após essa checagem, a penalidade foi mantida e convertida pela equipe da Ferroviária, que empatou o jogo.

A decisão causou descontentamento no Athletico. O diretor de futebol do clube, Eduardo Freeland, criticou o lance, chamando-o de "erro grotesco" e pedindo medidas da CBF. Segundo Freeland, a imagem não deixa claro se houve realmente toque no braço e ressaltou que o movimento de Dudu seria natural no contexto da jogada.

Na verdade, o vídeo não evidencia com clareza o contato da bola com o braço de Dudu, um elemento crucial para a marcação do pênalti. Diante da dúvida nas imagens, o árbitro de campo foi orientado a revisar a jogada e, após a análise, manteve a decisão de marcar a penalidade, fundamentando-se na posição do braço durante a jogada. Em casos como esse, a orientação é seguir o que foi decidido em campo quando a situação é inconclusiva.

Além das críticas à marcação do pênalti, houve insatisfação em relação à comunicação entre os árbitros durante a análise. A equipe de vídeo apresentou confusões em relação ao número do jogador envolvido, misturando Dudu, que usa a camisa 53, com outro atleta que usa a camisa 57. Essa troca de identificações contribui para uma percepção de desorganização no processo de revisão.

Apesar das contestações, a Comissão de Arbitragem da CBF reafirmou sua posição em nota oficial, afirmando que a penalidade foi sinalizada de acordo com as diretrizes e que o protocolo do VAR foi aplicado corretamente.