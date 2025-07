Números consolidados de 22 de julho de 2025

Na tarde de terça-feira, 22 de julho de 2025, a competição entre as emissoras de televisão no Brasil se intensificou. A situação do SBT se mostrou preocupante, com a emissora ocupando somente a quarta posição na audiência, sendo superada pela Globo, Record e Band. Programas como "A Caverna Encantada" e "Chaves" não conseguiram garantir uma boa audiência, contribuindo para esse resultado.

Além disso, a transmissão da Copa Sul-Americana pelo SBT registrou números baixos, ficando atrás de um filme exibido pela Record no mesmo horário, o que acentuou os desafios da emissora.

Por outro lado, a Globo destacou-se com o programa "Chef de Alto Nível", apresentado por Ana Maria Braga, que alcançou sua melhor média de audiência desde a estreia. O programa "Brasil do Povo" também teve um bom desempenho, atingindo picos de 1,2 ponto na Grande São Paulo, igualando seu recorde anterior.

A seguir, apresentamos os números de audiência consolidados do dia:

Audiências Consolidadas – 22 de Julho de 2025:

Globo:

Hora Um: 4,1

Bom Dia SP: 8,0

Bom Dia Brasil: 9,5

Encontro com Patrícia Poeta: 7,3

Mais Você: 6,3

SP1: 8,4

Jornal Hoje: 11,2

SPTV: 13,7

Jornal Nacional: 25,0

Chef de Alto Nível: 15,0

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,6

Cidade Alerta SP: 8,5

Jornal da Record: 7,7

O Rico e Lázaro: 4,1

SBT:

SBT Manhã: 2,1

Primeira Edição: 2,1

A Caverna Encantada: 1,7

Chaves: 1,7

Copa Sul-Americana (Vasco x Ind. del Valle): 3,4

Band:

Jogo Aberto SP: 2,5

Brasil Urgente SP: 2,8

Os números de audiência são uma importante métrica que reflete o interesse do público e servem como referência para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.