Nissan oferece R$ 36.900 de desconto no Sentra Advance para PcD

O Nissan Sentra Advance está oferecendo condições imperdíveis para pessoas com deficiência (PcD) durante a campanha de vendas diretas da marca em julho. Para quem se encaixa nesse perfil, a isenção de IPI chega a R$ 12.835,00, além de um bônus de fábrica de R$ 24.065,00. E fique tranquilo, o preço é para versões com pintura sólida. Se você prefere uma cor metálica, o acréscimo é de R$ 2.100, e para pintura biton, o adicional sobe para R$ 3.100.

O preço de tabela do Sentra Advance 2.0 CVT é de R$ 171.890, mas para o público PcD, ele cai para R$ 134.990. Isso significa um desconto total de R$ 36.900! A Nissan confirmou essa informação ao portal Fipe Carros. Vale lembrar que os preços podem variar de acordo com a localidade.

Para quem se interessar, é só dar uma passadinha em uma concessionária da marca para levantar detalhes sobre o processo de compra com as isenções. Os vendedores estão prontos para explicar tudo: requisitos, documentação necessária, prazos e opções de financiamento.

Motor e Performance

O Sentra vem equipado com um motor 2.0 aspirado que entrega 151 cavalos de potência e 20 kgfm de torque. O que significa que a aceleração de 0 a 100 km/h acontece em apenas 9,4 segundos. E isso com uma transmissão CVT que simula até oito marchas. Posso garantir que, em uma ultrapassagem na estrada, você realmente sente a resposta no pedal, fazendo cada viagem mais interessante.

Conforto e Tecnologia

O Nissan Sentra Advance está bem equipado para quem busca conforto. O ar-condicionado é digital e tem controle de temperatura independente para motorista e passageiro, e os bancos dianteiros são aquecidos com a tecnologia Zero Gravity, que ajuda a minimizar o cansaço em viagens longas. Quem já passou um tempão atrás do volante sabe o quanto esse detalhe é essencial.

A direção tem assistência elétrica que se ajusta conforme a velocidade, o que deixa a direção mais leve em manobras e firme em alta velocidade. Os faróis têm acendimento automático, e o painel de 7″ exibe várias informações úteis do carro, tudo isso podendo ser controlado pelo volante.

Segurança e Design

A segurança é outro ponto forte do Sentra. Ele traz airbags frontais, laterais e de cortina, além de câmera de ré e cintos de três pontos para todos os passageiros. As rodas de liga leve diamantadas de 17″ ainda são um charme, enquanto os faróis de LED ajustáveis ajudam a iluminar bem a estrada à noite.

Entre outros recursos, você conta com controle de tração e estabilidade, freios a disco em todas as rodas, e um sistema que mantém o carro seguro em subidas. E para quem tem crianças, a fixação ISOFIX para cadeirinhas infantis é uma mão na roda!

Central Multimídia

Para a galera que curte música e conectividade, a central multimídia do Sentra não decepciona. Ela tem uma tela colorida de 8″, rádio AM/FM, MP3, entrada auxiliar, USB e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, o sistema de som vem com seis alto-falantes, garantindo que sua trilha sonora possa ser curtida em alto estilo.

Se você está buscando um sedan delicioso de dirigir, repleto de conforto e tecnologia, o Nissan Sentra Advance com as condições especiais é uma opção que merece a sua atenção.