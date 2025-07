Nissan Frontier Platinum com desconto de R$ 45.700 para CNPJ

A Nissan Frontier Platinum está em destaque com uma promoção imperdível para empresas e produtores rurais. Se você se encaixa nesses grupos, pode aproveitar um desconto de R$ 45.700, com o preço da picape caindo de R$ 315.690,00 para R$ 269.990,00. Mas é bom correr, pois essa oferta termina no fim de julho ou enquanto durarem as 50 unidades disponíveis.

Essa, que é uma das versões mais robustas da picape, vem com câmbio automático e tração 4×4. Ideal para quem precisa de um carro que encara tanto o asfalto das cidades quanto a aventura do campo. É claro que, para aproveitar essa oferta, é preciso conferir se a empresa ou o comprador atende aos critérios de elegibilidade, ok?

Motor e Desempenho

A Nissan Frontier Platinum conta com um forte motor diesel 2.3 litros Bi-Turbo, que entrega 190 cavalos de potência e um torque de 45,9 kgfm. Isso significa que a picape tem uma performance excelente tanto para transporte de carga quanto para trechos mais desafiadores, como subidas em estrada de terra. Lembre-se, quem já pegou uma estrada rural sabe como um motor potente faz toda a diferença na hora de enfrentá-las.

Vendas no mercado

Apesar de ser um modelo bastante querido, a Frontier não liderou as vendas nos últimos meses. Em junho, foram apenas 313 unidades comercializadas, enquanto a Toyota Hilux foi a campeã do segmento com 4.576 vendas no mesmo mês. A Ford Ranger também ficou à frente, vendendo 2.961 unidades. O importante é que ela está competindo firme e traz boas características para conquistar um espaço maior no mercado.

Dimensões e Capacidade

Falando das medidas, a picape é imponente: 5.260 mm de comprimento, 1.850 mm de largura e uma distância entre-eixos de 3.150 mm. A altura é de 1.830 mm, e a altura do solo de 249 mm é ótima para quem enfrenta terrenos mais acidentados. Com uma capacidade de carga de 1.005 kg, a Frontier é uma verdadeira guerreira para quem precisa transportar cargas pesadas sem se preocupar.

Conectividade e Segurança

A tecnologia dentro da cabine é um atrativo à parte. Os 6 alto-falantes permitem uma boa experiência sonora durante os trajetos, e a central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay é excelente para quem adora música e precisa de navegação. Segurança está garantida com 6 airbags e recursos como controles de tração e estabilidade — sempre importantes, especialmente se você costuma dirigir em condições difíceis.

Os faróis de LED melhoram a visibilidade à noite, e a caçamba tem 4 ganchos internos para amarrar cargas com segurança. Um detalhe que faz diferença quando você está transportando ferramentas para o trabalho ou materiais para uma mudança.

Estilo e Design

Visualmente, a Frontier Platinum não deixa nada a desejar. Com um rack de teto prata, retrovisores elétricos e até um teto solar, a picape se destaca na estrada. Quem aprecia um bom acabamento vai notar que o volante tem um toque premium, que dá um charme extra ao dirigir.

Em resumo, a Nissan Frontier Platinum não é só uma picape para o trabalho; ela também combina conforto e tecnologia, perfeita para quem quer fazer bonito, seja no campo ou na cidade. Se você tem um CNPJ ou é produtor rural, vale a pena dar uma passada em uma concessionária e conferir tudo de perto!