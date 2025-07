Sofrendo com traças nas roupas? Veja as melhores dicas para acabar com elas!

As traças são pragas silenciosas que deixam rastros de roupas, livros e outros objetos para trás, já que os consomem gradativamente.

As traças pertencem a um grupo de insetos que se alimentam de materiais orgânicos e são conhecidas por atacar roupas, papéis, livros e alimentos armazenados. Embora pareçam inofensivas à primeira vista, elas podem causar prejuízos consideráveis, especialmente quando se proliferam em casa.

Existem diferentes espécies, mas as mais comuns são as traças dos livros e as traças dos tecidos, ambas atraídas por locais escuros, úmidos e pouco movimentados. A ação desses insetos compromete o estado de conservação de documentos importantes, peças de vestuário e objetos sentimentais.

Além disso, sua presença indica, muitas vezes, um ambiente propício à proliferação de outros microrganismos. Por isso, manter a casa livre de traças exige prevenção constante, hábitos de limpeza eficientes e atenção a sinais discretos que denunciam sua atuação silenciosa.

6 dicas para manter traças longe

Para evitar que traças se instalem em casa, é fundamental adotar hábitos preventivos que dificultem sua permanência e reprodução. Esses insetos preferem locais escuros, abafados e com acúmulo de sujeira ou matéria orgânica. Confira dicas para acabar com elas.

Mantenha os armários sempre limpos e arejados

A primeira medida para evitar traças consiste em manter armários, gavetas e estantes sempre limpos, livres de poeira e com boa ventilação. A umidade e o calor favorecem a reprodução desses insetos, por isso abrir as portas dos móveis com frequência ajuda a circular o ar e inibir a presença deles.

Use sachês naturais repelentes

Alguns aromas naturais funcionam como repelentes eficientes contra traças. Sachês de lavanda, cravo-da-índia, folhas de louro, cânfora e alecrim, por exemplo, ajudam a manter os insetos afastados. Esses itens podem ser colocados dentro de gavetas, entre as roupas ou nos cantos dos armários.

Evite guardar roupas sujas

Peças de roupa sujas, especialmente com suor, gordura ou resíduos alimentares, atraem traças com facilidade. Guardar essas peças sem lavar cria um ambiente ideal para a alimentação e reprodução dos insetos. Mesmo que tenham sido usadas por pouco tempo, o ideal é lavá-las antes de guardá-las.

Proteja livros e papéis em locais secos

A traça dos livros se alimenta de celulose e se aloja facilmente entre páginas ou nas bordas das encadernações. Por isso, manter os livros em locais secos, longe da umidade e com ventilação constante, evita o aparecimento desses insetos.

Vede frestas e rachaduras

As traças gostam de se esconder em locais escuros e apertados, como rachaduras nas paredes, rodapés soltos e frestas entre móveis. Vedar essas áreas impede o acesso dos insetos e dificulta sua permanência no ambiente. Além disso, essa prática contribui para evitar o surgimento de outros tipos de pragas.

Não acumule objetos desnecessários

Ambientes com excesso de papel, roupas velhas, caixas de papelão e objetos sem uso acumulam poeira e facilitam a vida das traças. Reduzir o número de itens guardados, especialmente em locais pouco usados, como sótãos e depósitos, contribui para manter o ambiente mais limpo e menos atrativo para eles.

Como lidar com os estragos das traças?

Mesmo com todos os cuidados, em alguns casos os danos causados pelas traças só são percebidos depois que o problema já se instalou. Ao identificar peças danificadas, documentos com furos ou vestígios de infestação, é preciso agir rapidamente para evitar que os prejuízos aumentem.

Isole os objetos afetados : Afaste imediatamente os itens atacados para evitar a propagação das traças. Embale roupas, livros ou papéis danificados em sacos plásticos vedados até decidir se poderão ser higienizados, restaurados ou descartados.

: Afaste imediatamente os itens atacados para evitar a propagação das traças. Embale roupas, livros ou papéis danificados em sacos plásticos vedados até decidir se poderão ser higienizados, restaurados ou descartados. Lave roupas em água quente : Roupas com sinais de traças devem ser lavadas com água quente e sabão, pois o calor ajuda a eliminar ovos e larvas. Sempre que possível, exponha as peças ao sol, pois a luz e o calor também agem como barreiras naturais contra os insetos.

: Roupas com sinais de traças devem ser lavadas com água quente e sabão, pois o calor ajuda a eliminar ovos e larvas. Sempre que possível, exponha as peças ao sol, pois a luz e o calor também agem como barreiras naturais contra os insetos. Utilize congelamento para itens sensíveis : Para livros ou tecidos delicados que não podem ser lavados ou expostos ao sol, o congelamento é uma alternativa eficaz. Colocar os objetos em um saco bem fechado e mantê-los no congelador por 48 a 72 horas ajuda a eliminar traças sem danificar os materiais.

: Para livros ou tecidos delicados que não podem ser lavados ou expostos ao sol, o congelamento é uma alternativa eficaz. Colocar os objetos em um saco bem fechado e mantê-los no congelador por 48 a 72 horas ajuda a eliminar traças sem danificar os materiais. Realize uma limpeza profunda no ambiente : Após identificar uma infestação, limpe todos os cantos do ambiente afetado, incluindo frestas, prateleiras e estofados. Use aspirador de pó, panos úmidos com vinagre e, se necessário, produtos específicos contra insetos para eliminar vestígios invisíveis.

: Após identificar uma infestação, limpe todos os cantos do ambiente afetado, incluindo frestas, prateleiras e estofados. Use aspirador de pó, panos úmidos com vinagre e, se necessário, produtos específicos contra insetos para eliminar vestígios invisíveis. Reforce a prevenção após o controle: Após eliminar os focos, retome os cuidados preventivos com ainda mais rigor. Adote sachês repelentes, evite umidade, mantenha a organização dos espaços e faça inspeções regulares para garantir que as traças não retornem.

Com medidas consistentes de prevenção e resposta rápida aos sinais de infestação, é possível manter a casa livre de traças e evitar que esses pequenos invasores causem grandes prejuízos.

