MG4 2023 é visto em concessionárias na China

O novo MG4 está quase batendo na porta do mercado chinês, com lançamento oficial previsto para o início de setembro. Mas acredite, já dá para ver esse carro lindo rodando por algumas concessionárias por lá. E a pré-venda? Começa dia 5 de agosto, segundo informações do site Sohu Auto.

Esse hatch elétrico passou por uma reformulação completa e trouxe melhorias que vão deixar qualquer apaixonado por carros animado. A frente do carro agora tem um design mais arredondado, com faróis de LED em formato de lágrima. A grade é fechada e ganhou um toque especial com o logotipo iluminado. O novo para-choque tem um visual mais esportivo e a grade inferior trapezoidal deu um charme extra.

Mudanças na Traseira e Dimensões Aumentadas

Na traseira, a estrela é a lanterna em formato de flecha, que percorre toda a largura do carro, estilizando ainda mais o visual. E quem gosta de espaço vai se sentir em casa. O MG4 agora mede 4.395 mm de comprimento, 1.842 mm de largura e 1.551 mm de altura, com um entre-eixos generoso de 2.750 mm. Isso significa mais conforto dentro e, claro, mais presença na estrada!

Tecnologia de Ponta para Todos os Gustos

Quando se fala de tecnologia, o MG4 não decepciona. O painel é simétrico, com uma central multimídia flutuante e um quadro de instrumentos digital que está um espetáculo. O sistema de infoentretenimento, desenvolvido em parceria com a Oppo, utiliza o chip Qualcomm 8155 e oferece integração com aplicativos, comandos de voz e até controle por gestos. Praticamente um assistente de bordo!

Por dentro, o acabamento é de primeira: revestimentos em couro, detalhes cromados e iluminação ambiente fazem uma bela diferença. Tem até carregador de celular sem fio de 50W e ajuste elétrico nos bancos dianteiros, com ventilação e aquecimento. Detalhes como o teto solar panorâmico e as portas USB vão tornar suas viagens muito mais agradáveis.

Motorização e Inovação na Bateria

Na parte mecânica, o MG4 traz um motor de 120 kW, que equivale a 163 cv, e uma bateria de 70 kWh, com tração traseira. A grande novidade aqui é a tecnologia de bateria semi-sólida, que promete um carregamento rápido: de 30% a 80% em apenas 20 minutos. Imaginem só a praticidade para quem roda bastante!

Outra inovação é a estrutura da bateria com a tecnologia CTB (Cell to Body), que ajuda a aumentar a rigidez e segurança do modelo. A suspensão também promete conforto e eficiência, seguindo o padrão do segmento com um sistema MacPherson na frente e eixo de torção atrás.

Recursos Avançados de Condução

Estamos todos curiosos sobre preços e pacotes, mas já se sabe que o MG4 vai oferecer recursos de condução semiautônoma nível L2+. Isso inclui um piloto automático para rodovias que pode facilitar muito a vida em longas viagens. E com a concorrência aumentando, principalmente com marcas como a Xiaomi entrando em cena, o novo MG4 vem muito bem preparado para disputar no mercado de elétricos compactos.

Se você também ama acompanhar as novidades do mundo automotivo, esse lançamento sem dúvida promete ser um dos grandes destaques!