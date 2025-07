Desconto de R$ 27 mil faz BYD King superar Virtus em preço

A BYD decidiu chacoalhar o mercado automotivo brasileiro de uma forma bem interessante. O sedã híbrido plug-in BYD King GS agora conta com um desconto de R$ 27 mil, passando de R$ 191.900 para R$ 164.900 até o dia 27 de julho. Isso mesmo! Um preço que acaba sendo menos que o do Volkswagen Virtus Exclusive, que começa em R$ 168 mil. E aqui não é só sobre o valor; estamos falando de uma verdadeira revolução no que um sedã médio pode oferecer.

Essa comparação entre o BYD King e o Virtus vai muito além de números. A discussão envolve o que esses carros entregam em termos de motorização, tecnologia, espaço e segurança. Vamos mergulhar nesses detalhes.

O que muda com o novo preço do BYD King GS

O desconto de R$ 27 mil é exclusivo para o varejo, então não vale para taxistas, PCDs ou produtores rurais. Mesmo assim, a estratégia da BYD posiciona o King de forma bem agressiva contra os concorrentes.

Com R$ 164.900, você leva para casa um híbrido plug-in que combina motor a combustão e elétrico, gerando até 209 cavalos de potência e 32,2 kgfm de torque. A autonomia elétrica chega a 32 km, ideal para aquele trajeto do dia a dia nas cidades. Se você já vive em um centro urbano, sabe que essa autonomia pode ser uma mão na roda para evitar ligar o motor a combustão.

E se você está pensando em economia, o Inmetro aponta que o consumo é igualmente vantajoso: 16,3 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada. Montando um sedã eficiente como o King, você vai perceber a diferença no bolso!

Dimensões e conforto de sedã médio

O BYD King GS tem 4,78 metros de comprimento, com uma distância entre-eixos de 2,71 metros. Isso quer dizer que o espaço para os cinco ocupantes é bem confortável. A largura de 1,83 m e altura de 1,49 m garantem estabilidade e ergonomia bacana. O porta-malas, com 450 litros, é uma beleza, ideal para carga urbana e viagens em família.

Tecnologia e equipamentos surpreendem

Quando o assunto é tecnologia, o King GS não decepciona. Vem recheado com recursos que poucos sedãs por menos de R$ 200 mil conseguem oferecer. Confira esse pacote:

Central multimídia rotativa de 12,8 polegadas , compatível com Android Auto e Apple CarPlay

, compatível com Android Auto e Apple CarPlay Câmera 360º

Carregador de celular por indução

Banco do motorista com ajuste elétrico

Chave presencial com partida por botão

Ar-condicionado automático

Rodas de liga leve de 17 polegadas

Faróis e lanternas em LED

Seis airbags

Freio eletrônico com Auto Hold

Ter tudo isso em um sedã é algo raro e ele entrega de sobra!

Ficha técnica completa do BYD King GS

Aqui está um resumo do que você pode esperar do King GS:

Tipo de tração: Dianteira

Dianteira Potência combinada: 235 cv

235 cv Aceleração (0 a 100 km/h): 7,3 segundos

7,3 segundos Velocidade máxima: 185 km/h

185 km/h Consumo energético: 0,50 MJ/km

0,50 MJ/km Autonomia elétrica: 32 km

32 km Motor elétrico: 145 kW (325 Nm de torque)

145 kW (325 Nm de torque) Motor a combustão: 81 kW / 135 Nm

81 kW / 135 Nm Tipo de energia: Híbrido plug-in

Híbrido plug-in Suspensão dianteira: McPherson

McPherson Suspensão traseira: Barra de torção

Barra de torção Freios: Disco ventilado (dianteiro), disco (traseiro)

Disco ventilado (dianteiro), disco (traseiro) Pneus: 215/55 R17

E o Virtus Exclusive, ainda vale a pena?

O Volkswagen Virtus Exclusive vem com motor 1.4 TSI de 150 cv e torque de 25,5 kgfm, combinado com um câmbio automático de seis marchas. Ele tem um bom desempenho, mas não chega aos pés da economia e sustentabilidade que o King entrega.

No quesito tecnologia, ele também é bem equipado:

Central VW Play de 10,1″

Conectividade App-Connect

Ar-condicionado digital Climatronic

Carregador de celular por indução

Painel digital de 10,25″

Rodas de 18″

Seis airbags

Controle de tração e estabilidade

Volante multifuncional com paddle shifts

Se você curte uma dirigibilidade mais tradicional e o design alemão, o Virtus ainda pode ser uma boa escolha. Mas não dá para negar: o BYD King entrega mais por menos.

BYD King já é destaque de vendas em 2025

O mercado está dando a resposta que a BYD esperava. Em junho de 2025, o King foi o quinto sedã híbrido mais emplacado no Brasil, com 797 unidades e 5,2% de participação. Isso mostra que a nova fase da marca está sendo reconhecida, simbolizando inovação por aqui.

A Fipe Carros também fez um levantamento dos custos de manter o BYD King em 2025, incluindo revisões e seguros. Essa informação pode ser crucial para quem está pensando em comprar o modelo.

Vale mais do que aparenta

Na prática, a promoção do BYD King GS não só o torna mais barato que o Virtus Exclusive. Ele também é mais potente, mais tecnológico, mais econômico e mais inovador. A única preocupação pode ser o histórico de pós-venda da marca no Brasil, que ainda está em construção.

Porém, para quem busca um sedã com design moderno, mecânica híbrida plug-in e equipamentos de ponta por menos de R$ 165 mil, essa oferta é realmente irresistível.