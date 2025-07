Chevrolet Silverado e Equinox serão produzidos nos EUA; preço pode aumentar no Brasil

A General Motors decidiu fazer um movimento interessante: parte da produção de alguns modelos vai ser transferida do México para os Estados Unidos a partir de 2027. Isso inclui gracinhas como a picape Chevrolet Silverado e o luxuoso SUV Cadillac Escalade. É uma resposta às novas políticas de tarifas que a administração do ex-presidente Donald Trump propôs, que pode jogar impostos lá em cima — até 30% sobre veículos e peças importadas.

Segundo o site Automotive News, a mudança está sendo pensada para evitar esses custos extras que tornariam a fabricação no México pouco viável para o mercado americano. Para contornar essa situação, a GM optou por trazer uma parte da sua produção de volta para casa, nos EUA.

Planos de Produção

Os novos planos incluem transferir a produção da Chevrolet Silverado, da GMC Sierra e do Cadillac Escalade para a fábrica de Orion Assembly, em Michigan. E tem mais: o SUV Equinox vai ser feito na unidade de Fairfax, no Kansas, enquanto o Blazer se mudará para Spring Hill, no Tennessee. Essa manobra faz parte de um investimento de US$ 4 bilhões para aumentar a capacidade de produção da GM na terra do Tio Sam.

Reflexos no Brasil

Embora o foco principal seja o mercado americano, essa mudança pode afetar diretamente o Brasil. Hoje, a Silverado e o Equinox são importados do México, onde são fabricados. Essa importação garante isenção do imposto de importação, graças a um acordo comercial. Mas se esses modelos começarem a vir dos EUA, a isenção vai embora, e a consequência direta disso? Aumentos nos preços.

Atualmente, a Chevrolet Silverado está saindo por R$ 573.590 e o novo Equinox começa a partir de R$ 285.490 nas versões RS e Premier. Já imaginou o impacto disso no seu bolso? Caso esses carros passem a ser taxados como qualquer veículo importado de fora do Mercosul, a gente pode ver um salto nos preços finais que é de assustar.

O que Rola na Produção Mexicana?

Ainda não está claro se a GM vai encerrar totalmente a produção mexicana desses modelos. O que se sabe é que essa mudança parcial já pode prejudicar o fornecimento para o Brasil. A Chevrolet ainda não se pronunciou sobre como isso vai impactar outros mercados, mas a luz vermelha já acendeu para um possível aumento no futuro.

E você, já pensou no que isso pode significar para você e seus planos de comprar um desses modelos? É sempre bom ficar de olho nas novidades do mercado, especialmente se você é apaixonado por esses carros.