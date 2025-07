As motos mais vendidas no Brasil até julho de 2025

A Honda CG 160 continua no topo das vendas de motos no Brasil, emplacando 31.563 unidades até 22 de julho. Isso representa um crescimento de 17% em relação ao mês anterior! No total, a CG 160 já conta com impressionantes 256.313 unidades vendidas em 2025. É a queridinha do público, e não é à toa.

Logo atrás, temos a Honda Biz, com 16.854 motos vendidas, um aumento de 6% em comparação a junho. Não dá pra esquecer da Honda NXR 160 Bros, que emplacou 14.415 unidades e segue forte no mercado. E para completar o quarteto de destaque, a Honda Pop 110i aparece na quarta posição, com 6.962 vendas. Uma seleção que reflete bem o gosto nacional!

Outro destaque desse mês foi a Sport 110i, da Mottu, que também fez sucesso, vendendo 6.962 unidades. A Yamaha YBR 150 não ficou atrás, conquistando a sexta posição com 5.127 motos emplacadas, o que representa um salto de 29% em relação ao mês passado. Para quem está ligando os pontos, no total do ano, já são 34.790 unidades. Se você pensa em economia e confiabilidade, essa bike pode ser uma boa escolha!

Na sequência, a Honda CB 300F ficou em sétimo lugar, com 4.210 motos vendidas, também mostrando crescimento de 29% em relação a junho. A Honda PCX 160 aparece em oitavo, com 3.478 emplacamentos, enquanto a Yamaha Fazer 250 soma 2.850 unidades na nona posição. E, para fechar o top 10, temos a Honda XRE 190, com 2.787 unidades registradas.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 31.563 2º Honda Biz 16.854 3º Honda NXR 160 Bros 14.415 4º Honda Pop 110i 6.962 5º Sport 110i 6.962 6º Yamaha YBR 150 5.127 7º Honda CB 300F 4.210 8º Honda PCX 160 3.478 9º Yamaha Fazer 250 2.850 10º Honda XRE 190 2.787

Esse levantamento traz a lista das 20 motos mais vendidas do Brasil, feita pela Fipe Carros com dados da Fenabrave. Uma verdadeira vitrine das preferências dos motociclistas brasileiros!