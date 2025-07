Fiat Mobi Trekking 2026 oferece desconto de R$ 12,1 mil para PcD

O Fiat Mobi Trekking chegou com tudo na linha 2026 e trouxe algumas novidades bem interessantes! Se você é apaixonado por carros e gosta de um modelo prático, fique ligado. Por dentro, o Mobi agora conta com o painel da picape Strada, uma mudança que deixa a experiência ao volante ainda mais moderna. E por fora, o carro ganhou um novo design nas rodas e nas calotas, dando uma melhor dinâmica visual.

Durante o mês de julho, a Fiat está promovendo uma campanha de vendas diretas que vale a pena conferir! Para a versão Trekking 1.0, quem tem direito vai conseguir uma isenção proporcional de ICMS e total de IPI, especialmente para o público PcD. O preço normal é de R$ 82.990, mas com os benefícios, você pode levar o carro por R$ 70.999 — um desconto de R$ 12.000. Dá para levar um carro novinho por um preço bem camarada!

Desempenho e Estilo

O motor do Mobi é o já conhecido 1.0 Firefly, que oferece 75 cavalos de potência e um torque de 10,7 kgfm. Ele vai de 0 a 100 km/h em 14,7 segundos, então o Mobi não deixa a desejar no quesito performance. E falando em velocidade, a máxima alcançada é de 164 km/h — ideal para as viagens na estrada.

Conforto e Tecnologia

O Fiat Mobi Trekking 2026 não economiza em conforto. Vem equipado com ar-condicionado, barras de proteção nas portas e o já famoso brake-light. No quesito visual, as características da versão Trekking se destacam, com adesivo no capô e acabamento em preto nas laterais.

Outra novidade é a central multimídia de 7 polegadas. Com tela sensível ao toque, suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Imagine só controlar suas playlists enquanto dirige — muito prático e divertido. E o volante multifuncional é uma mão na roda! Com Bluetooth, entrada USB e sistema de reconhecimento de voz, tudo fica ainda mais simples.

Segurança e Confiabilidade

E quando o assunto é segurança, o Mobi também se destaca. O modelo possui airbags frontais para motorista e passageiro, freios ABS, controle de estabilidade e assistente de partida em rampas. Para os que têm crianças, o sistema Isofix para cadeirinhas infantis é um grande parceiro.

Visualmente, o Mobi também chama atenção. Ele vem com molduras nas caixas de roda, para-choques exclusivos e uma suspensão elevada. As rodas são de aço aro 14" e montadas com pneus que ajudam a economizar combustível, bem úteis para quem roda bastante.

Finalização Atraente

Por dentro, a iluminação em LED e o display digital de 3,5” tornam o ambiente bem mais sofisticado. E para completar, o novo logotipo da Fiat na grade frontal e na tampa do porta-malas dá um toque extra de modernidade.

Enfim, o Fiat Mobi Trekking 2026 é uma opção prática, estilosa e com um preço que agrada. É um carro que combina bem com o dia a dia corrido e oferece tudo que você precisa para suas aventuras urbanas e quem sabe até uma ou outra viagem. Se você é fã de carro, vale a pena dar uma olhada!